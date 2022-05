Yoon Eun Hye và ngôi sao cơ bắp luôn vướng tin hẹn hò

Nữ diễn viên Yoon Eun Hye phủ nhận hẹn hò nam ca sĩ Kim Jong Kook trong quá khứ. Phía Yoon Eun Hye khẳng định tin đồn chỉ là sự trùng hợp.

Ngày 19/5, OSEN đưa tin nữ diễn viên Yoon Eun Hye phủ nhận nghi vấn hẹn hò nam ca sĩ Kim Jong Kook trong quá khứ.

Trả lời phỏng vấn OSEN, JARMY Entertainment - công ty quản lý của Yoon Eun Hye - khẳng định: "Tin đồn cho rằng Yoon Eun Hye và Kim Jong Kook từng hẹn hò hoàn toàn không phải sự thật".

Trước đó, vào ngày 17/5, trong video đăng tải trên kênh cá nhân, Yoon Eun Hye chia sẻ về bạn trai cũ của cô.

Cô bày tỏ: "Đa số đàn ông gửi rất nhiều tin nhắn lúc mới bắt đầu hẹn hò. Thế nhưng, các tin nhắn ngày càng ít đi theo thời gian và phụ nữ cảm thấy lo lắng về điều đó. Từ góc độ của đàn ông, họ vẫn đang cố gắng hết mình, nhưng phụ nữ sẽ không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Nếu không duy trì được thì không nên thực hiện ngay từ đầu".

Eun Hye tiết lộ khi còn hẹn hò với bạn trai cũ, cô chép lại mọi tin nhắn đối phương gửi vào một cuốn sổ và tặng nó cho bạn trai.

Yoon Eun Hye phủ nhận tin hẹn hò với Kim Jong Kook trong quá khứ. Ảnh: Naver.

"Anh ấy là người rất tốt. Khi phát hiện tin nhắn mình gửi ngày càng ngắn và ít thường xuyên hơn, anh ấy cảm thấy có lỗi. Không cần phải tranh cãi với nhau về chuyện nhắn tin, nhưng điều cần thiết ở đây là thể hiện cho đối phương biết bạn đang nghĩ gì", cô kết luận.

Lời chia sẻ của Yoon Eun Hye nhanh chóng thu hút sự chú ý khi người hâm mộ phát hiện Kim Jong Kook từng đề cập tới câu chuyện tương tự.

Trong tập phát sóng vào năm 2018 của chương trình My Little Old Boy, Kim Jong Kook tìm thấy cuốn sổ với loạt bức thư từ bạn gái cũ của mình.

Nam ca sĩ giải thích: "Bạn gái viết mọi tin nhắn tôi gửi cho cô ấy vào đây và đưa nó cho tôi". Jong Kook cho biết nhờ cuốn sổ, anh phát hiện các tin nhắn văn bản mình gửi ngày càng ngắn lại theo thời gian.

Sau khi tin đồn nổ ra, video chứa cảnh Eun Hye chia sẻ về cuốn sổ đột ngột bị xóa, từ đó càng làm dấy lên tin họ hẹn hò.

Tuy nhiên, phía Yoon Eun Hye cho biết đoạn video trên bị xóa do có sự cố xảy ra với tệp, cũng như có vấn đề với lịch đăng tải video và hoàn cảnh nội bộ trong công ty, chứ không phải vì tin đồn hẹn hò. Công ty khẳng định đây "chỉ là sự trùng hợp".

Trước đó, vào năm 2003, Yoon Eun Hye và Kim Jong Kook xuất hiện trên chương trình giải trí X-Men. Tương tác thân mật giữa cả hai nhận được sự yêu thích của khán giả. Họ nổi lên như "cặp đôi chính thức của X-Men".