Yoo Ah In là Nam chính xuất sắc tại giải Rồng Xanh lần thứ 41

Lễ trao giải Rồng Xanh lần thứ 41 được tổ chức ngày 9/2 đã vinh danh những diễn viên và nhà làm phim Hàn Quốc xuất sắc trong năm 2020.

Naver đưa tin lễ trao giải Điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 41 đã được tổ chức tối 9/2 tại Paradise City, Incheon (Hàn Quốc). Buổi lễ diễn ra dưới sự dẫn dắt của hai ngôi sao là Kim Hye Soo và Yoo Yeon Seok. Đây là năm thứ ba hai nghệ sĩ đảm nhận vai trò này.

Nữ diễn viên Ra Mi Ran và tài tử Yoo Ah In nhận cúp dành cho nam và nữ diễn viên chính xuất sắc. Ảnh: SportsChosun.

Đề cử cho giải Điện ảnh Rồng Xanh được lựa chọn thông qua khảo sát ý kiến chuyên gia làm việc trong ngành công nghiệp điện ảnh cũng như khán giả đại chúng. Các tác phẩm đủ điều kiện tranh giải là phim điện ảnh Hàn Quốc, được phát hành trong khoảng thời gian từ 11/10/2019 tới 29/10/2020.

Giải Phim xuất sắc năm nay được trao cho The Man Standing Next. Im Dae Hyung là Đạo diễn xuất sắc với tác phẩm Moonlit Winter. Yoo Ah In đoạt cúp Nam diễn viên chính xuất sắc với màn hóa thân trong Voice of Silence. Cúp Nữ diễn viên chính xuất sắc được trao cho Ra Mi Ran của phim Honest Candidate.