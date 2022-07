Yoo Ah In đóng vai quái xế

Tác phẩm hành động "Seoul Vibe" đánh dấu sự trở lại của Yoo Ah In kể từ sau thành công của loạt phim "Hellbound" (2021).

Theo Chosun Ilbo, ngày 29/7, nhà sản xuất của Seoul Vibe (tựa Việt: Rượt đuổi Seoul) tung trailer đầu tiên về bộ phim hành động. Những cảnh đua xe gay cấn, mãn nhãn diễn ra trên đường phố Seoul năm 1988. Các tài xế đều là thành viên của đội Samgyedong, tham gia vào việc điều tra quỹ tài trợ.

Trong trailer, Dong Wook (Yoo Ah In) thủ vai là thủ lĩnh của "đội quái xế Samgyedong". Người này được mệnh danh là quái xế với khả năng lái xe thần tốc và luôn dẫn đầu trong mọi đường đua. Dong Wook nói: "Một khi đã nhấn chân ga, tôi sẽ luôn chạy về đích".

Yoo Ah In vào vai Dong Wook trong phim Seoul Vibe.

Seoul Vibe đánh dấu sự trở lại của Yoo Ah In kể từ sau thành công của loạt phim Hellbound (2021).

Seoul Vibe lấy bối cảnh vào mùa hè năm 1988 - khi Hàn Quốc là quốc gia đăng cai tổ chức Thế vận hội. Trước thềm sự kiện tầm cỡ, một nhóm tay đua và thợ máy được gọi là "đội quái xế Samgyedong" đã phát hiện ra âm mưu đen tối liên quan đến quỹ tài trợ VIP.

Đạo diễn Moon Hyun Sung chia sẻ: "Những phân đoạn lái xe ly kỳ đến từ nhiều dòng xe cổ điển, kết hợp với âm thanh khi bánh xe uốn lượn trên đường đua chắc chắn sẽ khiến trái tim của khán giả phải tăng tốc. Chúng tôi muốn hướng người hâm mộ đến cảm giác Hip hop và Retro. Seoul Vibe tái hiện thời kỳ hoàng kim của những năm 1980".

Yoo Ah In là diễn viên thực lực của điện ảnh, truyền hình Hàn Quốc nhiều năm qua. Tài năng của anh được chứng minh bởi hàng loạt vai diễn đa dạng, trải dài từ điện ảnh đến truyền hình.

Tài tử có vai diễn ấn tượng trong Hellbound vào năm 2021. Ảnh: Korea Herald.

Anh cũng là cái tên hiếm hoi hai lần được xướng danh tại lễ trao giải Beaksang ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc. Năm 2016, Yoo Ah In chiến thắng ở mảng truyền hình với phim dã sử Six Flying Dragons (2015) và tới năm 2021 là mảng điện ảnh cùng Voice of Silence.

Năm 2021, anh có vai diễn ấn tượng trong Hellbound. Trong phim, Yoo Ah In vào vai giáo chủ Jung Jin Soo, người đứng đầu giáo phái Chân Lý Mới. Tác phẩm về giáo phái cuồng tín nhanh chóng đạt vị trí số một sau 24 giờ ra mắt. Phim phá kỷ lục của Squid Game về tốc độ đạt vị trí số một nhanh nhất.