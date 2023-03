Yoo Ah In cúi đầu xin lỗi

Nam diễn viên đang bị điều tra vì hành vi sử dụng chất gây nghiện trái phép. Tối 27/3, "ảnh đế" đứng trước truyền thông xin lỗi, bày tỏ hổ thẹn với việc làm của mình.

Ngày 28/3, Osen đưa tin Yoo Ah In đã hoàn tất quá trình lấy lời khai kéo dài 12 tiếng tại sở cảnh sát Mapo-gu, Seoul. Anh ra về với vẻ mặt mệt mỏi vào 21h ngày 27/3 (giờ địa phương).

Trước truyền thông Hàn Quốc, nam diễn viên cúi đầu xin lỗi. Đây là lần đầu tiên Yoo Ah In trực tiếp nhận sai trước sự chứng kiến của nhiều người. Anh cho biết đã thành khẩn khai báo và tích cực hợp tác điều tra với cơ quan chức năng.

"Vì những chuyện đáng hổ thẹn, tôi đã khiến những người yêu quý mình phải thất vọng. Tôi từng nghĩ rằng hành vi của bản thân chẳng gây hại đến ai. Suy nghĩ kiểu biện minh này đã đẩy cuộc đời tôi vào vũng lầy. Tôi xin tự kiểm điểm và xin lỗi sâu sắc về hành vi lệch lạc của bản thân", Yoo Ah In chia sẻ.

Yoo Ah In xin lỗi công khai và tuyên bố sẽ thành khẩn hợp tác điều tra. Ảnh: Osen.

Theo Yoo Ah In, nam diễn viên thấu hiểu sự tức giận của công chúng đối với sự xuất hiện công khai của anh. Tuy nhiên, tài tử muốn sử dụng lần hiếm hoi còn được lộ diện để đối mặt và vượt qua khủng hoảng. Nam diễn viên cho rằng khoảnh khắc anh thừa nhận sai lầm chính là cơ hội để bản thân sống cuộc đời lành mạnh chưa từng có trước đây.

Yoo Ah In hiện bị cáo buộc vi phạm Đạo luật phòng, chống ma túy của Hàn Quốc và cấm nam diễn viên xuất cảnh. Anh dương tính với 4 loại ma túy gồm cây gai dầu, propofol, cocaine và ketamine.

Vụ bê bối khiến danh tiếng của ảnh đế nổi tiếng một thời chạm đáy. Ngày 18/3, đài KBS thông báo cấm sóng nam diễn viên vì có hành vi "bất hợp pháp", gây ảnh hưởng xấu đến xã hội.

Theo Nate, Yoo Ah In hiện đối mặt với mức đền bù lên đến 50 triệu USD vì gây thiệt hại nặng nề cho đối tác. Hàng loạt chiến dịch quảng cáo và dự án phim đã bị ảnh hưởng tiêu cực, phải gỡ bỏ hoặc quay lại vì bê bối của nam diễn viên.

Yoo Ah In sinh năm 1986, tên thật Uhm Hong Sik. Anh nổi tiếng từ nhiều bộ phim như Sungkyunkwan Scandal, Punch (2011), Secret Affair (2014), Veteran (2015), The Throne (2015), Six Flying Dragons (2015-2016), Burning (2018), #Alive (2020) hay gần đây là Hellbound.

Yoo Ah In có hai lần trở thành ảnh đế khi thắng giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh - giải được mệnh danh Oscar Hàn Quốc.