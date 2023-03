Yonhap: Saudi Arabia muốn thay Indonesia đăng cai U20 World Cup

Hôm 28/3, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin Saudi Arabia có ý định trở thành chủ nhà U20 World Cup 2023. “Có thông tin cho rằng Saudi Arabia muốn tổ chức U20 World Cup 2023. Trước đó, Saudi Arabia thể hiện tham vọng đăng cai World Cup 2030”, Yonhap viết.

Hãng thông tấn của Hàn Quốc kể tên các quốc gia khác muốn tổ chức U20 World Cup 2023 trong trường hợp Indonesia bị FIFA tước quyền chủ nhà, đó là Argentina và Qatar. Trong khi đó, LĐBĐ Peru được cho là từ bỏ ý định đứng ra đăng cai khi cần kinh phí để tái thiết cơ sở hạ tầng sau thiên tai.

Hôm 27/3 ông Cristian Malaspina, thành viên của Liên đoàn Bóng đá Argentina, tỏ ra hào hứng về khả năng đất nước xứ tango trở thành chủ nhà U20 World Cup 2023.

“Sẽ thật tuyệt vời nếu có kỳ U20 World Cup tổ chức ở Argentina sau khi chúng tôi trở thành nhà vô địch thế giới 2022. Tôi nghĩ Argentina có đầy đủ cơ sở vật chất và năng lực tổ chức để đăng cai U20 World Cup. Hy vọng là chúng tôi có cơ hội”, ông Malaspina phát biểu trên Tyc Sports.

Tuy nhiên ông Malaspina cho rằng sẽ rất khó để FIFA thay đổi quyết định về việc chọn chủ nhà một giải đấu lớn như U20 World Cup.

Trong khi đó, Indonesia cố gắng thuyết phục FIFA về việc tổ chức U20 World Cup 2023 như dự kiến. FIFA hủy bỏ lễ bốc thăm U20 World Cup 2023 tại Bali, khiến cho truyền thông xứ vạn đảo lo ngại về số phận giải đấu mà đất nước họ là chủ nhà.

Thị trưởng Surakarta (Solo), Gibran Rakabuming Raka gần đây cho biết thành phố của mình sẵn sàng thay thế Bali tổ chức lễ bốc thăm U20 World Cup 2023 nếu như LĐBĐ Indonesia yêu cầu.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.