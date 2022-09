Yong Jun Hyung trở lại sau bê bối tình dục

Yong Jun Hyung - cựu thành viên nhóm nhạc nam Highlight - sẽ trở lại với album mới sau 4 năm tạm dừng hoạt động nghệ thuật.

Nam ca sĩ Yong Jun Hyung sẽ trở lại trong album mới.

Ngày 27/9, Korea Joong Ang Daily đưa tin Yong Jun Hyung - cựu thành viên nhóm nhạc Highlight - sẽ trở lại với album mới sau 4 năm tạm dừng hoạt động do scandal quấy rối tình dục.

Nguồn tin cho biết Yong Jun Hyung đang cố gắng hoàn thiện những khâu cuối cùng trước khi phát hành album chính thức. Tuy nhiên, ngày ra mắt và tên album mới của anh hiện chưa được tiết lộ.

Theo trang Break News, lần trở lại này được cho là niềm hy vọng để Yong Jun Hyung vực dậy tên tuổi sau khoảng thời gian im hơi lặng tiếng, đánh dấu một cột mốc mới trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật của nam ca sĩ.

Yong Jun Hyung đang có kế hoạch trở lại. Ảnh: Chosun.

Yong Jun Hyung ra mắt vào năm 2009 với tư cách là thành viên của nhóm nhạc Beast. Sau khi kết thúc hợp đồng với công ty quản lý Cube Entertainment, 5 thành viên của Beast, bao gồm cả Jun Hyung, đã ra mắt với tên gọi mới - Highlight - vào năm 2017.

Tháng 3/2019, Yong Jun Hyung dính vào bê bối tình dục cùng các sao nam Seungri, Jung Joon Young và Choi Jong Hoon. Anh đã thừa nhận tham gia vào nhóm chat có nội dung tình dục, xem các clip khiêu dâm được quay trái phép. Sau đó, anh thông báo rút lui khỏi đội hình Highlight và tạm dừng hoạt động nghệ thuật cho đến nay.

Trước khi sự nghiệp bị gián đoạn do bê bối tình dục, tài năng của anh được người hâm mộ Kpop đánh giá cao. Jun Hyung có thể sáng tác, làm nhạc và ca hát. Các sản phẩm solo trước đó của nam thần tượng như Goodbye 20’s, Living Without You, After This Song Is Over, Wonder If… được đông đảo khán giả đón nhận. Họ nhận xét Yong Jun Hyung có màu sắc âm nhạc riêng và độc đáo.