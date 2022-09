Yoga làm chậm quá trình lão hóa

Trang Statista báo cáo yoga phổ biến đến mức ngành công nghiệp này có doanh thu lên đến 11,56 tỷ USD chỉ trong năm 2020.

Eat This Not That cho biết tập luyện yoga có lợi cho tinh thần và thể chất của bạn. Chỉ cần một chiếc thảm, bạn có thể thực hiện các động tác yoga ở mọi nơi.

Nếu bạn chưa thử tập yoga, hãy cân nhắc xem hình thức tập thể dục này để có được nhiều lợi ích sức khỏe. Dù mục tiêu của bạn là giữ dáng, ngăn ngừa các bệnh mạn tính, hoặc trở lại bình thường sau khi phẫu thuật, bất kỳ bài tập yoga nào cũng có thể cải thiện cảm giác của toàn bộ cơ thể và kéo dài tuổi thọ.

Yoga ảnh hưởng đến chức năng miễn dịch, sức khỏe và tuổi thọ

Theo Yogi Times, yoga bắt nguồn từ tiếng Phạn "yuj" có nghĩa là hợp nhất, vì các chuyển động tạo ra sự cân bằng giữa tâm trí và cơ thể của bạn.

Sat Bir S.Khalsa, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Y tế và Yoga Kripalu, cho biết: "Những lựa chọn về lối sống, chẳng hạn như tập yoga và thiền, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, chức năng miễn dịch và tuổi thọ".

Yoga có nhiều lợi ích cho sức khỏe tinh thần và thể chất. Ảnh: Hola.

Theo Whole U, yoga cũng là cách tuyệt vời để tăng cường hệ miễn dịch và loại bỏ độc tố khỏi cơ thể. Các kỹ thuật thư giãn của yoga rất có lợi cho tuần hoàn của bạn, đặc biệt trong việc ngăn ngừa đột quỵ, đau tim và cục máu đông.

Hơn nữa, nghiên cứu được công bố trên Oxidative Medicine and Cellular Longevity chỉ ra rằng thực hiện 12 tuần tập yoga thực sự làm chậm quá trình lão hóa tế bào. Nghiên cứu này bao gồm tập 30 phút hít thở, thiền định, các tư thế thể chất trong 5 ngày/tuần.

Chỉ cần một chiếc thảm, bạn có thể tập yoga ở mọi nơi. Ảnh: Prometal Profil.

Quản lý căng thẳng

Tạp chí quốc tế về yoga mô tả bộ môn này như một loại thuốc cho tâm trí và cơ thể, tập hợp các yếu tố tinh thần và thể chất để cải thiện sức khỏe tổng thể, đặc biệt là khi căng thẳng.

Căng thẳng có thể gây ung thư, bệnh tim, đột quỵ và nhiều tình trạng sức khỏe khác dẫn đến tử vong. Yoga quản lý căng thẳng một cách toàn diện bằng cách tạo ra sự bình yên trong tâm trí khi cơ thể bạn được thư giãn.

Eat This Not That cho biết yoga khá kỳ diệu trong việc giúp cơ thể bạn trông trẻ trung hơn. Tập yoga có thể nâng cao mức năng lượng của bạn và giảm sự tiêu cực.

Theo Johns Hopkins Medicine, khoa học tiết lộ rằng yoga rất tuyệt vời để duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và giảm cân. Đây là yếu tố góp phần trong việc làm chậm quá trình lão hóa.

Giải tỏa căng thẳng và thư giãn đầu óc cũng là cách quan trọng để hạn chế sự lão hóa. Ảnh: Lovetoknow Health & Wellness.

Giải quyết một số cơn đau và giúp ngủ ngon

Bạn có gặp rắc rối khi đang ngủ? Nếu vậy, thói quen tập yoga buổi tối trước khi ngủ sẽ giúp bạn thư giãn đầu óc và tạo ra giấc ngủ ngon hơn.

Ngoài ra, đau lưng dưới là một tình trạng mạn tính khác có thể phục hồi được nhờ tập yoga. Thực tế, yoga được The American College of Physicians khuyến nghị là phương pháp đầu tiên để điều trị chứng đau mạn tính ở lưng dưới. Bạn hãy thử tư thế con mèo (Cat-Cow pose) để giúp xoa dịu cảm giác khó chịu.

Giấc ngủ rất quan trọng đối với chúng ta trong việc hồi phục cơ thể. Ảnh: Independent.

Giữ vóc dáng

Cách để lấy lại vóc dáng, giữ dáng, tránh bệnh tật và hạn chế quá trình lão hóa là tập yoga đều đặn.

Bạn nên lựa chọn các bài tập yoga phụ thuộc vào nhu cầu hoặc tình trạng bệnh, kiên trì luyện tập ít nhất 30 phút/ngày để có kết quả.