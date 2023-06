YG sau sự rời đi của G-Dragon

Sau sự ra đi của loạt nghệ sĩ, mới đây, thông tin G-Dragon kết thúc hợp đồng với YG Entertainment khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng cho vận mệnh của công ty.

"Hợp đồng độc quyền của YG và G-Dragon đã hết hạn. Chúng tôi đang hợp tác với G-Dragon ở các hoạt động khác như quảng cáo thông qua hợp đồng riêng. Công ty đang lên kế hoạch đàm phán một hợp đồng bổ sung khi G-Dragon tiếp tục hoạt động âm nhạc”, YG thông báo.

Theo Naver, công ty đang đứng trước sự thay đổi lớn về thế hệ. Những gì YG cần làm hiện tại là thúc đẩy khả năng lãnh đạo của Yang Hyun Suk và củng cố sự phát triển của đội hình tân binh.

Được thành lập bởi Yang Hyun Suk, YG tồn tại và phát triển dưới tầm nhìn và định hướng độc đáo của nhà sáng lập. Theo dó, thành công và danh tiếng của các nghệ sĩ nhà YG hiện tại đều có sự đóng góp không nhỏ của Yang Hyun Suk.

Đáng tiếc, khoảng thời gian từ năm 2019 - 2022, Yang Hyun Suk liên tiếp vướng phải bê bối khiến ông không thể tham gia bất kỳ hoạt động nào của YG. Cũng từ đó, YG phải trải qua cuộc khủng hoảng trầm trọng.

Sau gần ba năm vắng bóng, ông đã chính thức trở lại showbiz vào năm ngoái với vai trò giám đốc sản xuất của YG, đồng thời được xóa bỏ hầu hết tội danh trước đó, ngoại trừ hành vi đe dọa Han Seo Hee - người tố cáo B.I sử dụng ma túy,

Ngay sau khi tái xuất, Yang Hyun Suk đã đưa ra những kế hoạch tái thiết lập hệ thống hoạt động của YG, bắt đầu với việc bằng thông báo dự án ra mắt của BabyMonster và kế hoạch tái xuất cho Treasure.

Cũng thông qua đây, ông còn gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ Treasure vì không thể dành cho nhóm những sự hỗ trợ tốt nhất ở các đợt quảng bá trước đó của họ. Yang Hyun Suk chia sẻ: “Tôi thực sự muốn xin lỗi tất cả người hâm mộ vì đã không thể cống hiến hết mình cho công việc sau khi ra mắt Treasure. Tôi hứa với các bạn bằng mọi giá sẽ để Treasure có thể phát hành những bản nhạc tuyệt vời“.

Không thể phủ nhận sự xuất hiện và nỗ lực thay đổi của Yang Hyun Suk đã góp phần đưa YG thoát khỏi sự khủng hoảng trong hai năm qua, tuy nhiên việc khiến các nghệ sĩ tân binh hiện tại có thể lấp đầy khoảng trống mà những ngôi sao hàng đầu của YG như Big Bang để lại mới là vấn đề nan giải.

Dù chưa thể khẳng định về sự thành công của YG trong thời gian tới, việc nhà sáng lập đưa ra những quyết định và kế hoạch hoạt động cho các nghệ sĩ dựa trên yêu cầu và mong muốn của người hâm mộ đã phần nào cho thấy những sự thay đổi tích cực từ phía công ty chủ quản.

Hồi đầu tháng, Lee Hwa Jung - một nhà nghiên cứu tại NH Investment Securities, thông báo nâng mức giá mục tiêu cổ phiếu YG Entertainment lên mức 75 – 85 USD .

Theo giới chuyên gia, màn ra mắt được kỳ vọng lớn của BabyMonster cùng việc tái thiết lập cơ cấu hoạt động cho Treasure sẽ mang lại hiệu quả to lớn, lấn át những ảnh hưởng tiêu cực từ việc G-Dragon hết hạn hợp đồng với YG.

Được dự đoán là nhóm nữ mở đường cho thế hệ 5 Kpop, BabyMonster quy tụ 7 thành viên đa quốc tịch với tài năng và ngoại hình vượt trội. Dù chưa chính thức ra mắt, tân binh nhà YG đã cho thấy mức độ phủ sóng mạnh mẽ trên toàn thế giới.

Kênh chính thức của nhóm đã cán mốc hơn 2,85 triệu người đăng ký, trở thành nhóm nhạc nữ Kpop đạt được cột mốc này nhanh nhất lịch sử (129 ngày). Ngoài ra, ca khúc pre-debut DREAM đã nhanh chóng leo lên vị trí đầu tiên trên BXH Hot Trending của Billboard ngay sau khi phát hành dù không được quay MV chính thức.

Theo KBS, BabyMonster ra mắt với kỳ vọng sẽ “thay đổi cuộc chơi” của thị trường trong nước cũng như ngành công nghiệp âm nhạc Kpop trên khắp thế giới. Truyền thông quốc tế cũng đánh giá: "BabyMonster đang có một khởi đầu mạnh mẽ. Họ sẽ tạo ra một làn sóng mới trong thể loại Kpop”.

Nhà nghiên cứu Lee Hwa Jung giải thích: “BabyMonster đã xây dựng thành công một fandom vững mạnh trước khi ra mắt thông qua chương trình sinh tồn của nhóm. Xem xét khả năng tạo ra ảnh hưởng tích cực của BabyMonster, chúng tôi đã nâng cao triển vọng hiệu suất cho YG sau khi nhóm ra mắt“.

Bên cạnh BabyMonster, Treasure - đại diện thế hệ 4 của YG cũng là cái tên được YG tập trung đẩy mạnh. Nhóm nhạc nam 12 thành viên được tuyển chọn thông qua chương trình sống còn YG Treasure Box từng được dự đoán sẽ làm nên chuyện sau khi ra mắt. Tuy nhiên, kể từ màn debut vào tháng 8/2020 đến nay, nhóm liên tiếp trải qua biến cố. Bởi vậy, dù được đầu tư cả về âm nhạc lẫn hình ảnh, Treasure vẫn chưa thể bứt phá ở Kpop.

Dù vậy, nhóm nhạc nam nhà YG đã có những tín hiệu tích cực thời gian gần đây. Đáng chú ý, nhóm vừa kết thúc thành công tour diễn châu Á với 40 đêm nhạc tại 17 thành phố, thu hút tổng cộng 420.000 khán giả. Điều này đã phần nào cho thấy sức ảnh hưởng không nhỏ của Treasure trên toàn cầu. Dù là chuyến lưu diễn đầu tiên của nhóm kể từ khi ra mắt, toàn bộ vé đều được tẩu tán hết chỉ trong thời gian ngắn.

Theo truyền thông xứ Hàn, nhóm nhỏ thứ 5 của Treasure đã được lên kế hoạch quảng bá vào tháng 7. Trong khi album của nhóm đầy đủ sẽ được phát hành ngay sau đó một tháng. Ngoài ra, Treasure cũng sẽ tham gia biểu diễn tại các sân khấu quốc tế gồm lễ hội nhạc nước Water Bomb tại thành phố Nagoya vào tháng 7 và Summer Sonic 2023 tại Tokyo vào tháng 8. Với tần suất hoạt động đều đặn cùng danh tiếng sẵn có, Treasure cũng là cái tên được YG kỳ vọng sẽ có sự phát triển vượt bậc trong thời gian tới.

Mặt khác, YG cũng dự kiến kết thúc suôn sẻ việc đàm phán tái ký hợp đồng với BlackPink – nhóm nữ hàng đầu Kpop hiện tại. Đó cũng là lỳ do YG tự tin sẽ ​​gia tăng lợi nhuận đáng kể trong năm nay.

