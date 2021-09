Yếu tố tình dục tại Tuần lễ thời trang New York

Chất liệu xuyên thấu mỏng manh để lộ đường cong, thiết kế cắt xẻ táo bạo tạo nên sự gợi cảm cho những bộ sưu tập.

Đồ gợi cảm không chỉ dành cho người có thân hình lý tưởng

Tại Tuần lễ thời trang New York năm nay, tình dục là chủ đề được quan tâm bởi các nhà mốt chú trọng những chất liệu mỏng manh, thiết kế cắt xẻ táo bạo. "Cơ thể được phơi bày hoàn toàn hoặc che kín một cách mỏng manh. Đó là cách phản ánh hợp lý trong thời điểm dịch bệnh và có ý nghĩa trao quyền cho cộng đồng", The Cut nhận định. Một số nhà thiết kế người Mỹ đã chấp nhận sự tự do mới này, bao gồm Maryam Nassir Zadeh và LaQuan Smith. Gần 2 năm qua, phong cách đường phố của các tín đồ thời trang ở New York (Mỹ) có sự thay đổi đáng kể. Những chiếc áo trễ để lộ vai trần, kiểu underboob gợi cảm, váy sheer quyến rũ ngày càng phổ biến. Điểm đặc biệt là chúng không chỉ dành cho những người trẻ hoặc có thân hình lý tưởng. Ảnh: Popsugar.

Sự lãng mạn đô thị qua bộ sưu tập của Kors

Các thiết kế của Michael Kors và Eckhaus Latta tại sân chơi lần này được đánh giá cao trong việc thể hiện tình dục bằng độ rõ ràng, sắc nét. Nó được thể hiện qua chiếc áo ngực kéo dài màu đen và váy bút chì của Kendall Jenner cùng đôi môi đỏ mọng của cô. Những chiếc váy ren bồng bềnh và đường viền cổ lệch vai cho thấy "sự lãng mạn đô thị, tình yêu trong không khí" như Kors đã nói. Cathy Horyn của The Cut cho rằng buổi biểu diễn có thể hiệu quả hơn nếu Kors nới lỏng kiểu tóc đuôi ngựa Barbie hay khiến những chiếc sơ mi gingham thêm phần táo bạo. Ảnh: Marie Claire.

Gợi cảm một cách tinh tế

Ở nhà lâu khiến nhiều người thay đổi phong cách, họ không muốn ăn mặc cầu kỳ như trước. Thậm chí, một bộ phận phụ nữ còn không mặc áo ngực khi ra đường. Chính điều này đã thôi thúc các nhà thiết kế sáng tạo nên những bộ sưu tập tối giản. Mùa này, Mike Eckhaus và Zoe Latta mang đến cái nhìn thoải mái, tự nhiên - những yếu tố cơ bản thể hiện chủ đề tình dục. Sự tinh tế của Eckhaus và Latta thể hiện rõ ở độ chính xác, vừa vặn, sự lựa chọn các vật liệu hoặc cách xử lý đặc biệt như vải giống nylon, quần jean chartreuse được nhuộm đen bóng. Các nhà thiết kế đã mở đầu với loạt váy, áo sơ mi và quần dài có những vết cắt nhỏ ở eo, đùi, tay. Bởi vậy, dù không để lộ nhiều điểm nhạy cảm, chúng vẫn mang đến sự quyến rũ. Ảnh: Vogue.

Phá vỡ rào cản giới tính

Ngoài tình dục, vấn đề giới tính cũng được thể hiện rõ tại Tuần lễ thời trang New York năm nay. Đặc biệt, Coach đã gây chú ý khi sắp xếp các vận động viên trượt ván biểu diễn xung quanh dàn người mẫu. Bộ sưu tập được lấy cảm hứng từ Bonnie Cashin - người đã thiết kế cho thương hiệu vào những năm 1960, 1970. Những người mẫu như bị "nhấn chìm" trong mẫu áo quá khổ. Họ cho thấy sự mạnh mẽ, cá tính không kém nam giới. Đôi khi, hình ảnh sexy còn được khơi gợi qua cách kết hợp bralette bên trong. Cũng lấy chủ để trượt ván nhưng Laura Kim và Fernando Garcia của Monse lại khơi gợi cảm giác thoải mái, tươi mới hơn thông qua những chiếc váy sâu bướm đan kín đáo. Các thiết kế có phần khoét từ hông trở xuống và viền bằng ren đen thể hiện nét gợi cảm. Ảnh: Victor Virgile.