Yếu tố then chốt vụ Mercedes S450 tông BMW 730Li và 4 xe máy

Chuyên gia khám nghiệm, điều tra xử lý sự cố tai nạn giao thông nhận định yếu tố then chốt trong vụ việc là kết quả giám định thiệt hại tài sản của cơ quan chức năng.

Liên quan vụ xe Mercedes S450 tông vào ôtô BMW 730Li và 4 xe máy trên phố Dịch Vọng Hậu (Cầu Giấy, Hà Nội), nguồn tin của Zing từ Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết vụ việc đang được các đơn vị chức năng của cơ quan này thụ lý.

Bước đầu, cảnh sát nhận định vụ việc có nhiều yếu tố phức tạp do liên quan nhiều phương tiện, thiệt hại về tài sản lớn. Sau khi xảy ra sự việc, Công an quận Cầu Giấy đã phối hợp với lực lượng kiểm sát viên thực hiện khám nghiệm, đo đạc hiện trường để điều tra đồng thời báo cáo đơn vị nghiệp vụ của Công an Hà Nội. Bước đầu, cảnh sát xác định tài xế cầm lái chiếc Mercedes S450 không phải chủ phương tiện, danh tính người này hiện chưa được công bố. Vụ việc không gây thương vong về người.

Ôtô Mercedes S450 húc hàng loạt xe máy vào gầm và bị một cửa sắt chặn lại. Ảnh: H.Q.

Phân tích về sự cố trên, một chuyên gia về khám nghiệm và điều tra, xử lý tai nạn giao thông, Công an Hà Nội nhận định do vụ tai nạn không có thương vong về người, trước tiên, cơ quan điều tra sẽ giám định thiệt hại tài sản đồng thời làm rõ về các yếu tố liên quan đến tài xế như nồng độ cồn, ma túy, bằng lái xe…

Trường hợp thiệt hại về tài sản trên 100 triệu đồng, tài xế điều khiển chiếc Mercedes S450 có thể bị xem xét yếu tố hình sự theo Điều 260 với tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Trong trường hợp tài xế không phải là chủ xe đồng thời người cầm lái có nồng độ cồn, dương tính với ma túy hoặc chưa có bằng lái... cơ quan chức năng sẽ xem xét trách nhiệm của chủ xe khi giao xe cho người không đủ điều kiện lái phương tiện. Tuy nhiên, việc này cần làm rõ việc chủ xe có biết rõ điều đó hay không. Đồng thời, trong trường hợp này (không có thương vong về người) thì có thể chỉ bị xem xét xử lý vi phạm hành chính.

Một yếu tố nữa cũng được chuyên gia khám nghiệm nêu ra là trách nhiệm của chủ ôtô BMW 730Li. Hình ảnh từ camera ghi lại cho thấy chiếc xe này dừng, đỗ tại khu vực đường giao nhau. Điều 18, Luật Giao thông đường bộ cấm hành vi đỗ xe "nơi đường giao nhau và trong phạm vi 5 m tính từ mép đường giao nhau”.

Hình ảnh chiếc Mercedes S450 vào cua dẫn tới tai nạn liên hoàn. Ảnh: Camera an ninh ghi lại.

Trước đó, vụ va chạm xảy ra vào chiều 30/7 trên phố Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

Chiếc Mercedes S450 mất lái khi vào cua đã va chạm với ôtô 730Li. Chiếc xe hạng sang sau đó không dừng lại mà tông trúng 4 xe máy và bị chặn lại bởi cổng sắt của ngôi nhà bên đường.

Cảnh sát xác nhận sự việc và cho hay bước đầu không ghi nhận thương vong về người. Chiếc Mercedes S450 nát đầu, ôtô BMW móp phần cửa trước. Bốn xe máy hư hỏng.

BMW 730Li hiện có giá lăn bánh 5- 7 tỷ đồng tùy phiên bản, trong khi đó chiếc Mercedes S450 có giá 5,6- 6,5 tỷ đồng .