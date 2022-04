Yếu tố tạo nên chiến dịch Tết thành công của Home Credit

Việc chuyển đổi số và sự thấu hiểu khách hàng đã giúp Home Credit có ưu thế trong ngành tài chính tiêu dùng, thể hiện qua những chiến lược marketing bài bản, hiệu quả.

Nhận thấy thời điểm vàng của những chiến dịch truyền thông là dịp Tết Nguyên Đán, Home Credit đã gia nhập đường đua quảng cáo Tết 2022 với chiến dịch "Tết đủ là Tết vui". Nhờ xác định cụ thể nhóm đối tượng mục tiêu, hiểu rõ người tiêu dùng, công ty này đã tạo nên một chiến dịch ý nghĩa, vừa khẳng định được vị thế, vừa giúp khách hàng có một cái Tết đủ về cả tài chính và tinh thần.

Mới đây, Younet Media đã bình chọn "Tết đủ là Tết vui" vào top 8 chiến dịch nổi bật nhất mạng xã hội. Không chỉ vậy, chương trình còn được các chuyên trang nổi tiếng như Advertising Vietnam, Buzzmetrics,... vinh danh trong bảng xếp hạng chiến dịch Tết đặc biệt nhất năm 2022.

Nội dung và thông điệp đậm chất Việt

Dựa trên lợi thế là một trong những công ty tài chính tiêu dùng quốc tế đầu tiên có mặt tại Việt Nam, Home Credit luôn nỗ lực thấu hiểu, nắm bắt nhu cầu của khách hàng và làm tốt hơn những gì người dùng mong đợi. Điều này đã tạo nên thành công của chiến dịch "Tết đủ là Tết vui" đầu năm 2022.\

Bộ quà Tết được các nghệ sĩ Việt sáng tạo.

"Hòa nhập nhưng không hòa tan" chính là công thức tạo nên chiến dịch truyền thông đậm chất Việt của công ty tài chính tiêu dùng này. Home Credit đã khéo léo kết hợp kiến thức quốc tế của đội ngũ chuyên gia nước ngoài với kinh nghiệm thực tiễn của đội ngũ địa phương, giúp sản phẩm, dịch vụ thêm chuyên nghiệp, chất lượng và phù hợp với người tiêu dùng.

Ở chiến dịch này, công ty đã kết hợp với các nghệ sĩ sáng tạo người Việt để tạo nên bộ quà Tết (gồm sổ tay, áo thun, bình nước, bao lì xì) và bộ ảnh chụp các mô hình đất sét miêu tả lại dịp đặc biệt trong năm.

Bên cạnh đó, "Tết vui là Tết đủ" diễn ra trong bối cảnh cộng đồng và doanh nghiệp đều gặp khó khăn do dịch bệnh. Do đó, trong khuôn khổ chiến dịch, đội ngũ công ty đã đẩy mạnh thông điệp tích cực, đón xuân trong niềm an lành mới thông qua chương trình thiện nguyện "Home Love".

Trong đó, 1.000 phần quà đã được trao đến các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn và các em mồ côi vì Covid-19 trên cả nước. Song song, công ty cũng hỗ trợ 1 tỷ đồng cho quỹ vaccine, ủng hộ lực lượng y tế tuyến đầu, trao hàng chục nghìn suất ăn và nhu yếu phẩm cho 10 bệnh viện dã chiến…

Đội ngũ Home Credit Việt Nam rất tâm huyết với chiến dịch Tết 2022.

Chưa dừng ở đó, công ty còn ra mắt MV Tết đủ là Tết vui. MV có sự tham gia của Minh Dự, sử dụng nền nhạc Tết quen thuộc với nhiều thế hệ người Việt. Bài hát đã truyền tải trọn vẹn các khía cạnh của "Tết đủ": Đủ thời gian bên gia đình, đủ hy vọng cho một năm mới khởi sắc và đủ tài chính để hoàn thành những dự định sắp tới. MV thu hút trên 5,3 triệu lượt xem và tiếp cận gần 4 triệu người trong quá trình thực hiện chiến dịch.

Tổng hòa lại, chất liệu Việt được thực hiện bằng bàn tay người Việt là điểm sáng nổi bật trong chiến dịch quảng cáo Tết của Home Credit. Từ đó, "Tết vui Tết đủ" đã xây dựng thành công hình ảnh thương hiệu trong ngành tài chính tiêu dùng, vốn chưa có nhiều chiến dịch truyền thông sôi nổi.

Chiến lược truyền thông hiệu quả

Thị trường Việt Nam đã có nhiều công ty tài chính tiêu dùng với các ngân hàng đứng sau hậu thuẫn. Điều gì khiến một thương hiệu ngoại như Home Credit được lòng khách hàng?

Có thể nói, một phần của thành công đó đến từ việc xây dựng hình ảnh thương hiệu luôn đổi mới thông qua các hoạt động sáng tạo, ý nghĩa. Home Credit đã tận dụng thời cơ để trở thành “người dẫn đầu” trong việc nâng tầm thương hiệu, với chiến lược truyền thông bài bản, chất lượng.

“Tết đủ là Tết vui” được hưởng lợi từ các hoạt động đa dạng về cả hình thức và nội dung, kết nối chặt chẽ tạo thành chiến dịch lớn. Trong đó, hình ảnh thương hiệu của Home Credit xuất hiện xuyên suốt một cách chỉn chu và bắt mắt với màu đỏ đặc trưng, mang đến cảm giác tài lộc, may mắn. Điều này cũng gián tiếp thể hiện mong muốn tạo hình ảnh chất lượng, dịch vụ tốt nhưng gần gũi và thân thiện với khách hàng của công ty này.

Để lan tỏa chiến dịch, thương hiệu đã đặt quảng cáo tại các trung tâm thương mại.

Sự lên ngôi của các hình thức tương tác, trải nghiệm online tạo điều kiện cho đội ngũ Home Credit lên kế hoạch và triển khai các hoạt động đa dạng, thuận tiện cho người dùng.

Trong đó, chiến lược marketing của Home Credit cũng khéo léo đáp ứng tâm lý và sở thích của khách hàng, với các sự kiện trực tuyến thú vị như trò chơi "Mở lì xì đón Tết vui" thu hút hơn 250.000 người tham gia; chương trình khuyến mại "Tết đủ tài lộc, vàng trúng mỗi tuần" với tổng giá trị giải thưởng đến 1 tỷ đồng ,...

Home Credit cũng kiên trì tập trung thu hút các nhóm đối tượng mục tiêu của chiến dịch. Đó là người đang khởi nghiệp, công nhân, nhân viên văn phòng, đặc biệt là gia đình trẻ. Họ là những người cởi mở, có cái nhìn tích cực với ngành tài chính tiêu dùng. Sự tập trung này không làm giảm quy mô mà ngược lại, tạo nên nét đặc trưng của Home Credit trong chiến lược thương hiệu và truyền thông của mình.

Home Credit đã có những bước phát triển đột phá, vực dậy sau một năm khó khăn thông qua chiến dịch truyền thông hiệu quả, được lòng nhóm khách hàng mục tiêu. Đây cũng là hoạt động thể hiện tinh thần dám nghĩ dám làm, tìm cơ hội trong thách thức. Nhờ đó, Home Credit có thể giữ vững vị thế là một công ty tài chính tiêu dùng độc lập, đứng thứ 2 về thị phần trong ngành tại Việt Nam hiện nay.