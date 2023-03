Yếu tố tạo nên bodysuit táo bạo của Taylor Swift

Một trong những bộ đồ ấn tượng nhất của Taylor Swift là bodysuit bất đối xứng, trang trí thêm họa tiết con rắn. Cô mặc thiết kế khi trình diễn bài hát Delicate, Look What You Made Me Do. Họa tiết con rắn được trang trí bằng kim cương, đá ruby đen và đỏ. Ngoài ra, họa tiết này gợi nhớ đến khoảng thời gian giọng ca 34 tuổi quảng bá album Reputation. Ảnh: roberto_cavalli.