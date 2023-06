Yếu tố phức tạp khiến bệnh tay chân miệng ở phía nam tăng cao

Nhiều trẻ em mắc tay chân miệng có thể bị lây từ người lớn mắc bệnh không triệu chứng.

Trong bối cảnh số ca mắc tay chân miệng, kể cả ca nặng, tăng cao cùng với bệnh sốt xuất huyết bắt đầu vào mùa, sáng 23/6, PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế, đã họp trực tuyến về phòng chống bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng với 20 tỉnh khu vực phía nam.

Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế cần phân loại và chuyển tuyến phù hợp, tránh trường hợp bệnh nhân chuyển nặng, tử vong.

Thứ trưởng Hương yêu cầu phân tuyến ca bệnh tay chân miệng cũng như sốt xuất huyết. Ảnh: Bộ Y tế.

Nhiều ca tay chân miệng lây từ người lớn

Theo báo cáo của các tỉnh Đồng Tháp, Bình Dương, Đồng Nai, Long An…, đầu năm đến nay, tỷ lệ ca mắc trên 100.000 dân cao hơn so với năm trước và trung bình 5 năm vừa qua. Đây cũng là những tỉnh có tỷ lệ ca nặng cao.

Cụ thể, tính đến tuần 24, tỉnh Đồng Tháp ghi nhận 902 ca mắc tay chân miệng, trong đó, số trẻ mắc dưới 3 tuổi chiếm 68%. Tỉnh này vừa có một trường hợp tử vong.

Đồng Nai cũng báo cáo 1.694 ca mắc tay chân miệng. Con số này giảm 56,37% so với cùng kỳ 2022 (3.883 ca), không ghi nhận trường hợp tử vong nào.

Tuy nhiên, số ca mắc có xu hướng tăng từ đầu tháng 3, đặc biệt tăng mạnh từ tháng 5. Trong giai đoạn này, mỗi tuần, địa phương này có 200-300 ca nhập viện.

PGS.TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết toàn khu vực phía nam ghi nhận hơn 2.000 ca mắc tay chân miệng mới, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, 5 ca tử vong xác định do chủng Enterovirus 71 (EV71), 2 trường hợp tử vong do chủng khác.

PGS Thượng cũng cho hay thống kê đang dựa trên số ca mắc bệnh nặng nhập viện, số ca nhẹ chưa thống kê có thể cao hơn nhiều. Trong đó, số ca mắc tay chân miệng chủng EV71 chiếm ưu thế.

Đặc biệt, phân độ tay chân miệng hiện chưa được báo cáo rõ ràng. 81% ca bệnh ở TP.HCM chưa được phân bổ lâm sàng, gây ảnh hưởng đến đánh giá lâm sàng, xác định xu hướng bệnh tật.

Ngoài ra, PGS Thượng cũng cho biết có 50% người lớn mắc bệnh nhưng không có triệu chứng, rất dễ lây sang trẻ em. Nhiều trường hợp khác cũng mắc bệnh nhưng biểu hiện không rõ ràng. Do vậy, người lớn cần lưu ý phát hiện sớm trẻ mắc tay chân miệng để đưa đi nhập viện sớm, phòng biến chứng, tử vong.

Sốt xuất huyết vào mùa

Tương tự, bệnh truyền nhiễm sốt xuất huyết cũng đang đầu mùa bệnh.

Khu vực phía nam đã ghi nhận khoảng 25.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, giảm 47% so với 2019. Ca tử vong cũng giảm so với cùng kỳ năm trước.

Theo Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh tỉnh Đồng Tháp, từ đầu năm đến nay, địa phương ghi nhận 1.447 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 82 trường hợp nặng, một ca tử vong.

Dù mới vào mùa, khu vực phía nam đã ghi nhận 25.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Ảnh: QT.

PGS Thượng cho rằng tỷ lệ nặng trên tổng số ca mắc sốt xuất huyết vẫn rất cao. Nếu không phòng chống kỹ, dịch rất dễ bùng phát, gây quá tải cho các cơ sở y tế.

"Chúng ta đã bắt đầu vào mùa mưa nên phải chống dịch ngay từ bây giờ để giảm tỷ lệ lưu hành virus sốt xuất huyết, giảm các ca mắc và ca chuyển nặng", ông Thượng nhấn mạnh.

Phân luồng ca bệnh, không để thiếu thuốc

Về công tác điều trị các ca bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết, trước đó, bộ đã có những văn bản hướng dẫn cụ thể. Kinh phí mua thiết bị y tế, thuốc điều trị cũng đã phân bổ về các địa phương.

Bên cạnh đó, thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương đề nghị các địa phương khẩn trương ban hành kế hoạch phòng chống dịch bệnh. Khi đã có kế hoạch, nếu chưa hoặc đang trình phê duyệt, thứ trưởng đề nghị cơ quan liên quan tham mưu, đề nghị UBND tỉnh khẩn trương phê duyệt kinh phí để triển khai.

Các tỉnh, thành phố cần tăng cường theo dõi, tập trung xử lý đảm bảo chất lượng, phân tích tình hình dịch, có giải pháp kịp thời, tùy theo tình hình và địa phương.

Thứ trưởng Hương cũng yêu cầu các cơ sở y tế phải tổ chức tổ phân tuyến điều trị, phân luồng khám chữa bệnh; tuyến trên phải tăng cường tập huấn, giám sát chặt chẽ, thực hiện phòng lây nhiễm chéo trong cơ sở y tế.