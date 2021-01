Yếu tố nâng tầm cuộc sống tại Happy One - Central

Happy One - Central do Vạn Xuân Group triển khai, hội tụ các yếu tố đáp ứng yêu cầu khắt khe của cư dân hiện đại đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương.

Công ty CP Tập đoàn Địa Ốc Vạn Xuân có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng và kinh doanh BĐS tại TP.HCM và Bình Dương. Năm 2019 được xem là bước chuyển mình của tập đoàn khi ra mắt thành công dự án Happy One - Phú Hòa.

Năm 2020, Vạn Xuân Group tung ra thị trường TP.HCM dòng căn hộ cao cấp tại khu vực cách sân bay Tân Sơn Nhất hơn 10 phút di chuyển. Sắp tới, đầu năm 2021, tại vị trí đắt giá của Thủ Dầu Một, chủ đầu tư này lại tiếp tục xây dựng và phát triển một sản phẩm tâm huyết có tên Happy One - Central.

Dự án được thiết kế dựa trên mong muốn mang lại lá phổi xanh cho khu vực trung tâm thành phố, đáp ứng tiêu chuẩn cao cấp về thiết kế kiến trúc, cảnh quan, tiện ích nội khu…

Happy One - Central kiến tạo không gian sống theo phong cách Singapore.

Happy One - Central được xây dựng trên tổng diện tích 10.600 m2, dự kiến cung ứng cho thị thường 1.291 căn hộ và 13 căn shopshouse. Mật độ xây dựng tại dự án chỉ chiếm 34%, còn lại dành cho cây xanh và không gian cộng đồng.

Ngoài ra, Vạn Xuân Group đã khéo léo bố trí tổ hợp hệ sinh thái cao cấp theo phong cách resort trải dài từ tầng 1 đến tầng 40, để cư dân có thể hít thở bầu không khí trong lành mỗi ngày.

Các tiện ích nội khu điển hình gồm: Vườn treo nghệ thuật, cầu không trung, sảnh đón thượng hạng, sky bar trên không, khu vực yoga, quảng trường ánh sáng, đài phun nước nghệ thuật, hồ bơi vô cực… Tất cả yếu tố này đem lại sự khác biệt, nâng tầm giá trị sống xanh cho cư dân tương lai.

Hệ thống tiện ích trên cao mang đến cho cư dân những đặc quyền tận hưởng độc đáo.

Với thành công từ hai dự án căn hộ thông minh trước đó là Happy One - Phú Hòa và Happy One - Premier, Vạn Xuân Group đã chăm chút tỉ mỉ hơn cho dự án tâm huyết mới này. Happy One - Central ứng dụng công nghệ thông minh mới lạ hơn, cao cấp hơn và đạt được tính biểu tượng nhiều hơn, tạo ra “người quản gia” tận tụy để phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày cho cộng đồng cư dân.

Đặc biệt, dù ở bất kỳ khu vực nào trong khuôn viên dự án, cư dân đều có thể tận hưởng cuộc sống hiện đại, tiện nghi. Tại đây, hệ thống 16 thang máy/tầng được bố trí đều ở hai tòa căn hộ, giúp cư dân dễ dàng di chuyển mà không mất quá nhiều thời gian chờ đợi.

Dự án có loạt tiện ích hiện đại, công nghệ cao phục vụ cư dân.

Có tổng diện tích khá lớn, nhưng Happy One - Central nằm ngay tại trung tâm TP Thủ Dầu Một, cách đại lộ Bình Dương hơn 300 m. Dự án được đánh giá là có vị trí đẹp tại Thủ Dầu Một. Trong bán kính 5 km, cư dân có thể dễ dàng kết nối với các tiện ích sẵn có của khu vực như như bệnh viện, sân vận động, siêu thị, bến xe, trường học các cấp, trung tâm thương mại…, hay di chuyển đến các khu công nghiệp lớn của Bình Dương để làm việc.