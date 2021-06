Yếu tố giúp Toyota Wigo 2021 được lòng những cô gái trẻ

Mẫu xe Toyota Wigo được nhiều cô gái trẻ Việt lựa chọn nhờ thiết kế hiện đại, trang bị hỗ trợ lái an toàn và áp dụng ưu đãi đến 20 triệu đồng trong tháng 6.

Bên cạnh tài chính, những cô gái trẻ còn cân nhắc kích thước, thiết kế và sự tiện dụng khi mua ôtô. Trong đó, Toyota Wigo nổi bật với giá bán hợp lý, kích thước nhỏ gọn, linh hoạt di chuyển trong phố, thiết kế hiện đại và nhiều tiện ích hỗ trợ lái xe.

Minh Thư (27 tuổi, trưởng phòng quảng cáo một công ty thời trang) sử dụng Toyota Wigo gần một năm nay. Cô gái trẻ chưa lập gia đình, mua xe để phục vụ nhu cầu di chuyển, đi chơi cùng bạn bè. Theo nữ trưởng phòng, Toyota Wigo giúp cuộc sống của cô năng động và thuận tiện hơn.

Mẫu xe Toyota Wigo thiết kế hiện đại, bắt mắt.

“Nhiều người cho rằng, đi xe máy trong nội thành thuận tiện hơn, nhưng tôi vẫn lái ôtô đi làm, gặp đối tác và đi chơi hàng ngày ở trung tâm Hà Nội. Chỉ cần lộ trình di chuyển hợp lý và sử dụng mẫu xe nhỏ gọn như Wigo, bạn có thể dễ dàng xoay sở và che mưa che nắng, nhất là chị em thường cầu kỳ chuyện váy áo”, Minh Thư chia sẻ.

Có chiều dài chưa hơn 3,6 m và bán kính vòng quay 4,7 m, Toyota Wigo phù hợp vóc dáng đa phần phụ nữ Việt. Ngoài ra, xe linh hoạt nhờ trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ như camera lùi, cảm biến sau, vô-lăng trợ lực điện, gương chiếu hậu 2 chế độ ngày/đêm. Minh Thư thừa nhận, bản thân không phải người có kỹ năng lái tốt, nhưng chưa gặp va quẹt trong gần một năm cầm lái Toyota Wigo.

Xe trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ người lái.

Wigo không nằm ngoài xu hướng thiết kế hiện đại, cụm đèn trước projector kết hợp dải LED định vị tạo điểm nhấn. Đèn sương mù, đèn hậu và báo phanh trên cao đều dùng LED. Mâm 2 tông màu học hỏi từ những mẫu cao cấp. Phái đẹp có nhiều lựa chọn màu sơn gồm đỏ, vàng, cam, trắng, bạc, ghi xám và đen.

Minh Thư thích cách bày trí và sắp xếp nội thất của Toyota Wigo, cho cảm giác thoải mái dù chiều dài cơ sở của xe ở mức 2.455 mm. Hệ thống giải trí đáp ứng nhu cầu của người trẻ với màn hình cảm ứng 6,8 inch trên phiên bản mới, hỗ trợ kết nối smartphone. Mẫu xe Nhật Bản có đủ chìa khóa thông minh và khởi động nút bấm, giúp phái đẹp sử dụng ôtô đơn giản.

Khoang hành lý rộng rãi, có thể gập hàng ghế 2 để tăng không gian chứa đồ là điểm cộng lớn. Các cô gái trẻ thoải mái mang theo đồ đạc dự phòng hàng ngày như quần áo, giày dép, hoặc nhiều vali.

Nộ thất thiết kế hiện đại, không gian rộng rãi của Toyota Wigo.

Động cơ Toyota Wigo đảm bảo sự bền bỉ, dễ sửa chữa và tiết kiệm nhiên liệu. Đây cũng là giá trị cốt lõi mà hãng xe đến từ nhật bản luôn hướng đến. Xe trang bị công nghệ an toàn ABS, EBD và 2 túi khí, tương đương tiêu chuẩn an toàn 4 sao ASEAN NCAP - mức cao nhất dành ở phân khúc hạng A. Yếu tố này quan trọng để thuyết phục gen Z, khi họ bắt đầu ưu tiên giá trị an toàn hơn.

Sau gần một năm đồng hành cùng Toyota Wigo, Minh Thư ước mình quyết định mua ôtô sớm hơn. “Không chỉ che mưa che nắng, ôtô giúp tôi có động lực gặp gỡ bạn bè và đối tác, góp phần giúp sức khỏe ổn định, cuộc sống cải thiện hơn trước”, Minh Thư khẳng định.

Mẫu xe phù hợp gen Z áp dụng nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn.

Trong tháng 6, hãng xe đến từ Nhật Bản triển khai nhiều ưu đãi. Cụ thể, người mua xe từ nay đến hết 31/12 sẽ nhận gói quà trị giá 20 triệu đồng, gồm bọc ghế da PVC, phim dán kính chính hãng cho phiên bản số tự động và gói bảo hành mở rộng đến 5 năm hoặc 150.000 km (tùy điều kiện nào đến trước) cho cả 2 phiên bản. Ghế bọc da PVC với khả năng chống nước tốt, dễ dàng vệ sinh, tăng độ bền và tính thẩm mỹ cho không gian nội thất. Trong khi đó, phim cách nhiệt có khả năng cản đến 78% tia hồng ngoại từ ánh sáng mặt trời, chống tia cực tím đến 99% và không ảnh hưởng đến sóng điện thoại.