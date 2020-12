Yếu tố giúp gia tăng giá trị của căn hộ chung cư

Vị trí thuận lợi, tiếp giáp nhiều điểm nóng và tiện ích nội - ngoại khu là những yếu tố giúp tăng giá trị của các dự án BĐS.

Với BĐS để ở hay để đầu tư, giá trị và tiềm năng tăng giá luôn là một trong những yếu tố khách hàng quan tâm hàng đầu.

Tiện ích nội khu được chú trọng

Những nhà đầu tư thường tìm sự khác biệt trong các thiết kế sản phẩm, bởi nếu chưa đủ ấn tượng, bắt kịp thị hiếu mới, sản phẩm khó tạo tính thanh khoản tốt. Tuy nhiên, tiềm năng tăng giá trị của dự án mới là yếu tố khiến khách hàng quyết định xuống tiền. Dự án có vị trí tốt, có lợi thế cơ sở hạ tầng - giao thông, nằm gần nhiều khu công nghiệp, đô thị mới quy mô lớn và nổi tiếng sẽ có giá trị tăng theo thời gian.

Một trong những khu vực hội tụ nhiều lợi thế về vị trí, cơ sở hạ tầng, giao thông là thành phố Thuận An, thuộc tỉnh Bình Dương. Không chỉ giáp TP.HCM, Thuận An còn kết nối các tuyến đường huyết mạch như quốc lộ 1A, quốc lộ 13, quy tụ hệ thống tiện ích cao cấp như 2 trung tâm thương mại, 3 bệnh viện quốc tế, hệ thống siêu thị, sân golf 27 lỗ… Nơi đây cũng có nhiều doanh nghiệp lớn đặt nhà máy sản xuất tại các khu công nghiệp, thu hút nhiều chuyên gia, lao động kỹ thuật và công nghệ cao. Điều này khiến nhu cầu nhà ở tại Thuận An tăng cao, từ đó mang lại lợi nhuận từ việc cho thuê căn hộ.

Vị trí thuận lợi, tiếp giáp nhiều điểm nóng và tiện ích ngoại khu là những yếu tố được quan tâm hàng đầu.

Theo báo cáo của CBRE, trong 10 tháng đầu năm, nguồn cung căn hộ tại Bình Dương tăng gấp đôi so với 10 năm trước cộng lại, với hơn 8.200 sản phẩm, 55% tập trung tại 2 thành phố mới là Thuận An và Dĩ An, tỷ lệ hấp thụ khoảng 97%.

Hiện nay, người mua nhà tìm nơi để sống chứ không đơn thuần chỉ để ở. Do đó, chất lượng dịch vụ và giá trị sống mà căn nhà mang lại cùng hệ thống tiện ích nội ngoại khu chính là tiêu chí quan trọng được người mua quan tâm.

2020 là năm đầy thách thức với thị trường BĐS. Khi áp lực tài chính là trở ngại lớn đối với người có nhu cầu an cư, những dự án có phương thức hỗ trợ tài chính linh hoạt và hấp dẫn sẽ có sức hút với nhiều hộ gia đình.

Tiện ích nội khu đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra giá trị của dự án.

Opal Skyline - dự án nổi bật tại Bình Dương

Một trong những dự án nổi bật tại thị trường Bình dương gần đây là Opal Skyline, do Tập đoàn Đất Xanh phát triển. Với vị trí đường Nguyễn Văn Tiết, trung tâm thành phố Thuận An, cư dân tại đây có thể nhanh chóng kết nối các tuyến đường giao thông trọng điểm, dễ dàng di chuyển đến trung tâm thành phố mới Bình Dương, Thủ Dầu Một, TP.HCM và các khu vực lân cận thông qua trục đường quốc lộ 13.

Theo chủ đầu tư, chất lượng sống sau mỗi m2 tại căn hộ Opal Skyline mang đến tiềm năng tăng giá cho chủ nhân trong tương lai. Cụ thể, Opal Skyline bố trí các không gian cộng đồng như nhà trẻ, sân chơi trẻ em, khu đi bộ, khu giao nhận hàng hóa… ở tầng trệt và dành tầng 4, giúp cư dân trải nghiệm trọn vẹn phong cách sống mới với hơn 25 tiện ích nội khu hiện đại.

Cư dân từ Opal Skyline sở hữu tầm nhìn đắt giá về sân golf Sông Bé và trung tâm thành phố Thuận An.

Hướng tới nhu cầu chung của người tiêu dùng, dự án không chỉ tập trung vào căn hộ 1-2 phòng ngủ, mà còn cung cấp căn hộ 3 phòng ngủ dành cho gia đình đa thế hệ. Diện tích vừa phải, khoảng 85 m2, cùng mức giá tham chiếu khoảng 29,5 triệu đồng/m2, Opal Skyline thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng.

Sở hữu lợi thế vị trí, hệ thống giao thông, tiện ích nội ngoại khu và giá bán, từ khi ra mắt, Opal Skyline được nhiều nhà đầu tư đánh giá là dự án chất lượng tại thị trường BĐS Bình Dương. Độc giả tham khảo thêm thông tin chi tiết về dự án Opal Skyline tại đây.