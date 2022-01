Yếu tố giúp dự án Happy One Central được quan tâm

Happy One Central là dự án tâm huyết của chủ đầu tư Vạn Xuân Group. Dự án đang được người mua nhà để ở lẫn nhà đầu tư quan tâm.

Với vị trí đẹp, nhiều tiện ích cao cấp và không gian sống xanh, Happy One Central khá nổi bật tại thị trường BĐS Bình Dương. Dự án được xây dựng với mục tiêu mang đến nơi an cư lý tưởng cho nhóm các chuyên gia, cán bộ cao cấp, công nhân viên… đến làm việc tại tỉnh.

Tiện ích đa dạng và tiềm năng sinh lời

Tọa lạc tại TP Thủ Dầu Một, Happy One Central giúp cư dân trải nghiệm nhịp sống sôi động ở một trong những đô thị sầm uất nhất tỉnh Bình Dương.

Dự án liền kề các khu công nghiệp, khu thương mại, dịch vụ, giải trí,… mang đến cuộc sống tiện nghi. Đây cũng là lựa chọn an toàn để khai thác cho thuê và gia tăng giá trị theo thời gian. Bởi khi nhu cầu nhà ở của các chuyên gia, cán bộ cao cấp, công nhân viên tại Bình Dương gia tăng, tiềm năng sinh lời của căn hộ tại đây càng lớn.

Khu phức hợp căn hộ thông minh Happy One Central do Vạn Xuân Group làm chủ đầu tư. Ảnh phối cảnh.

Happy One Central kiến tạo tiêu chuẩn sống cao cấp dành cho cộng đồng cư dân nhờ cân bằng giữa hệ sinh thái tiện ích nội khu hiện đại và mảng xanh thiên nhiên. Dự án có 68 tiện ích như cầu kính trên không, sân golf 3D, khu chiếu phim trên không, hồ bơi vô cực, hồ jacuzzi, hồ bơi trẻ em, quảng trường ánh sáng, hồ cá koi, khu cà phê ngoài trời, khu BBQ, gym và yoga, Wi-Fi miễn phí, khu thiền trên không, đài quan sát, đài thiên văn…

Không cần đi xa, cư dân Happy One Central được trải nghiệm cuộc sống mới mẻ và hiện đại khi căn hộ tích hợp công nghệ thông minh 4.0 vào các thiết bị sinh hoạt. Từ đó, chủ nhân có thể điều khiển hệ thống đèn điện, chiếu sáng,… chỉ qua một thao tác chạm trên smartphone.

Happy One Central hội tụ nhiều lợi thế về tiện ích, không gian sống xanh.

Tầm nhìn và tâm huyết của chủ đầu tư

Với mong muốn kiến tạo một dự án nổi bật ngay trung tâm TP Thủ Dầu Một, Happy One Central là một trong những khu căn hộ đầu tiên tại Bình Dương sử dụng công nghệ ánh sáng mặt dựng và cảnh quan. Công nghệ này giúp dự án nổi bật khi về đêm, góp phần khẳng định vị thế riêng của những chủ nhân tương lai.

Theo đại diện Vạn Xuân Group, dự án là tâm huyết và tầm nhìn của chủ đầu tư trong hành trình kiến tạo những dự án chất lượng, mang tính biểu tượng. Đồng thời, chủ đầu tư xem đây là cơ sở vững chắc để khách hàng tiếp tục tin tưởng, lựa chọn những sản phẩm sau này.

Uy tín chủ đầu tư là một trong những yếu tố bảo chứng tiềm năng gia tăng giá trị tại Happy One Central.

Được thành lập từ năm 2005, Vạn Xuân Group là doanh nghiệp bất động sản uy tín với hơn 16 năm kinh nghiệm triển khai các dự án lớn. Tập đoàn góp phần kiến tạo không gian sống mơ ước cho khách hàng, cũng như cung cấp danh mục đầu tư triển vọng.

Năm 2019 đánh dấu bước ngoặt quan trọng của tập đoàn khi ra mắt thành công khu căn hộ biệt lập 4.0 Happy One Phú Hòa tại TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Dự án đã được bàn giao vào tháng 4/2021, vượt tiến độ 2 tháng. Và chỉ sau 6 tháng nhận nhà, chủ đầu tư đã bàn giao sổ hồng đợt một cho cư dân.

Tiếp nối thành công, Vạn Xuân Group giới thiệu các dự án cao cấp trong dòng căn hộ thông minh là Happy One Premier (TP.HCM), Happy One Central (TP Thủ Dầu Một), đều nhận được ủng hộ lớn từ người mua. Vừa qua, Happy One Central còn được vinh danh “Dự án căn hộ tốt nhất Bình Dương” tại gala trao giải PropertyGuru Vietnam Property Awards 2021. Đây là giải thưởng uy tín, có quy trình đánh giá chặt chẽ với hội đồng thẩm định gồm những chuyên gia đầu ngành bất động sản trong và ngoài nước.