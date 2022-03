​ Yếu tố an yên được lòng người mua nhà hiện đại

Người mua nhà hiện nay có xu hướng tìm đến các không gian sống an yên với nhiều mảng xanh, đảm bảo an toàn và sở hữu hệ tiện ích đa dạng.

"A happy life consists in tranquility of mind" (tạm dịch: Một cuộc đời hạnh phúc cần có sự bình yên tâm hồn) là câu nói nổi tiếng của triết gia Marcus Tullius Cicero. Câu nói mang hàm ý về tầm quan trọng của sự bình yên trong tâm trí với mỗi con người. Trong đời sống hiện đại, sự an yên cũng là một trong các tiêu chuẩn quan trọng của nhiều người khi chọn lựa nơi an cư.

Giá trị an yên được đề cao

Năm 2018, một khảo sát của Savills Việt Nam cho thấy, vị trí là yếu tố được người mua nhà quan tâm hàng đầu. Năm 2019, theo khảo sát từ Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report), các yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất đến quyết định mua nhà của khách hàng lần lượt là: Uy tín chủ đầu tư, giá cả, vị trí thuận lợi, chất lượng, thiết kế, dịch vụ khách hàng, tiện ích nội ngoại khu và quy trình mua.

Người mua nhà đề cao yếu tố an yên, cân bằng khi tìm nơi an cư.

Sang đến năm 2021, dưới ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, “khẩu vị” người mua nhà tiếp tục thay đổi. Một khảo sát của trang thông tin Batdongsan cho thấy, 3 khía cạnh khiến người mua quan tâm khi xem xét một dự án là sức khỏe, khuôn viên và quản lý vận hành.

Năm nay, theo báo cáo tâm lý người tiêu dùng bất động sản của trang Batdongsan, 61% người mua nhà Việt Nam muốn ngôi nhà gần không gian xanh và sân vườn. 45% muốn chuyển ra ngoại ô và các khu vực ít đông đúc hơn. Tỷ lệ này cao hơn ở những người Việt Nam lớn tuổi, đã lập gia đình và có thu nhập 20-70 triệu đồng mỗi tháng.

Khảo sát này cũng cho thấy, các yếu tố quan trọng hàng đầu mà người mua nhà mong muốn gồm: Có khu vui chơi hoặc khu học tập cho trẻ em, gần khu vực nhiều cây xanh và các phương tiện giao thông công cộng. Trong đó, nhiều người trẻ độc thân thích ở gần không gian xanh hơn, trong khi người có con nhỏ lại thích có khu vực dành cho trẻ em hoặc khu học tập hơn.

Từ các số liệu khảo sát, có thể thấy người mua nhà hiện nay quan tâm hơn đến các yếu tố tạo ra cuộc sống an yên, cân bằng, thay vì giá trị và tiềm năng tăng giá của bất động sản. Cũng theo xu hướng đó, các chủ đầu tư và nhà phát triển bất động sản, điển hình như Masterise Homes, đã từng bước đưa các giá trị sống an yên để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người Việt Nam.

Với vị trí lý tưởng, Masteri West Heights được hưởng lợi từ tiềm năng phát triển bất động sản phía tây thủ đô, đồng thời hội tụ nhiều lợi thế về hệ tiện ích, dịch vụ, an ninh... Dự án được kỳ vọng mang đến trải nghiệm sống an yên trọn vẹn cho cộng đồng cư dân hiện đại.

Kiến tạo an yên từ hệ tiện ích wellness

Tại Masteri West Heights, mỗi tiện ích đều mang giá trị cân bằng và hướng đến sức khỏe, đề cao trải nghiệm khác biệt. Mỗi ngày, giữa không gian xanh chiếm hơn 60% diện tích xây dựng, người lớn tuổi thư thái đi bộ tập thể dục ven hồ điều hòa rộng 4,8 ha, trẻ em thỏa sức chơi đùa trong khuôn viên khu vui chơi, sáng tạo rộng rãi.

Masteri West Heights giúp mỗi thành viên trong gia đình có cảm giác an tâm khi ở nhà, nơi mọi nhu cầu đều được đáp ứng đầy đủ, từ ăn ngủ, vui chơi đến làm việc. Gia chủ có thể làm việc tại khu thư viện mở ngoài trời và không gian làm việc sáng tạo, tranh thủ họp tại Bussiness Lounge, sau đó thảnh thơi trở về nhà sum vầy cùng người thân vào bữa tối. Mỗi dịp rảnh rỗi, các gia đình có thể cùng dạo chơi, mua sắm tại khuôn viên nội khu hay rèn luyện sức khoẻ tại phòng tập gym, bể bơi tầng thượng…

Giữa đô thị đông đúc, Masteri West Heights mang đến cảm giác một chốn về biệt lập và yên bình. Bên cạnh đó, chuỗi tiện ích chăm sóc sức khoẻ “chuẩn wellness” như phòng lọc không khí tươi, sân thiền yoga sẽ là nơi cư dân hưởng thụ trọn vẹn khoảng thời gian thư giãn sau ngày dài mệt mỏi.

Phòng lọc không khí tươi là một trong những tiện ích độc đáo tại Masteri West Heights.

Được tạo ra với định hướng về một tổ ấm an yên, cư dân tại Masteri West Heights sẽ có cảm giác yên tâm khi được bảo vệ cả an ninh, an toàn và giá trị tài sản nhờ dịch vụ quản lý tòa nhà của công ty Masterise Property Management.

Trong quá trình sống tại đây, mọi sinh hoạt của cộng đồng cư dân sẽ nhẹ nhàng hơn khi được các “quản gia đặc biệt” từ Masterise Property Management chăm sóc chu đáo qua chuỗi dịch vụ đặc quyền 24/7. "Tất cả dịch vụ đặc quyền này được thiết kế để mang đến cuộc sống an yên trong tâm trí của khách hàng, khi tài sản và sức khỏe gia đình được giữ gìn vẹn toàn”, ông Julian Wyatt - Giám đốc điều hành Masterise Property Management - chia sẻ.