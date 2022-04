Yêu sách khi đóng phim của sao hạng A

Khi quay bộ phim Men in Black 3 ở New York, Mỹ, Will Smith yêu cầu nhà sản xuất phải cung cấp cho anh hai căn nhà di động sang trọng, bao gồm một xe chỉ để chứa dụng cụ tập gym của nam diễn viên. Chiếc xe còn lại đầy đủ tiện nghi có giá đến 2 triệu USD . Theo Daily Mail, xe kéo lớn khiến cư dân gần đó phàn nàn. Yêu sách này cũng bị cho là quá mức khi tài tử Wild Wild West đã thuê căn hộ 5 phòng ngủ gần phim trường. Ảnh: iMDb.