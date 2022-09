Yêu mãi vẫn chọn nhầm người tệ

Hội chứng thích mẫu người "alpha", tự đánh giá thấp bản thân hoặc chỉ yêu mẫu người quen thuộc có thể là sai lầm khi bạn tìm kiếm người yêu.

Mất niềm tin vào tình yêu sau những cuộc tình tan vỡ, mong ước một mối quan hệ bền vững song lại luôn gặp người khiến mình tổn thương, có nhiều lý do khiến chúng ta mãi vẫn quẩn quanh bên những người không phù hợp với mình, theo Lovepanky.

Hội chứng "alpha"

Không ít người mắc hội chứng "alpha", thích nửa kia có quyền lực, có tính chiếm hữu. Bị đối phương đối xử tệ, thậm chí ngược đãi, họ vẫn cảm thấy bị thu hút và không thể buông bỏ.

Đặc biệt, mẫu "đàn ông alpha" là dễ gặp hơn cả. Nếu gặp nhóm người này, bạn dễ rơi vào mối quan hệ mâu thuẫn, mệt mỏi, thậm chí dẫn tới bị thao túng.

Có nhiều người tốt xung quanh

Có một sự thật lạ lùng rằng chúng ta thường chọn trúng kẻ tồi tệ trong những người tốt.

Theo Psychology today, tồn tại một tâm lý nếu cùng lúc có người đối xử tử tế, ân cần sẽ khiến bạn vô thức tìm cho mình điều gì khác đặc biệt hơn. Lúc này, những người lạnh nhạt, ngó lơ hoặc chỉ có tâm lý trêu đùa lại là đối tượng được khao khát.

Việc có nhiều chàng trai tốt vây quanh có thể khiến một cô gái lựa chọn người tệ nhất. Ảnh minh họa: Samson Katt/Pexels.

Hình tượng người cha/ người mẹ

Một số cô gái lấy cha mình làm hình mẫu lý tưởng, "ướm" khuôn mẫu này để tìm kiếm người yêu. Tương tự, các chàng trai cũng tìm bạn gái dựa trên ngoại hình, tính cách, thói quen của mẹ.

Nếu người cha của họ có tính cách tuyệt vời, điều đó sẽ tuyệt vời. Tuy nhiên, nếu ông ấy cục cằn, vô tâm hoặc bạo hành, cô gái cũng rất dễ rơi vào lưới tình của một chàng trai tương tự.

Cũng như vậy, nếu người mẹ trong gia đình có những tính cách độc hại, các chàng trai cũng dễ rơi vào một tình yêu không êm đẹp.

Nghĩ mình có thể thay đổi nửa kia

"Khi tôi bao dung, họ sẽ thay đổi", đó là suy nghĩ tệ hại mà nhiều người mắc phải. Họ thường tin rằng mình có thể cảm hóa tính xấu của người yêu, chỉ cần cố gắng.

Tuy nhiên, tính cách của một người không dễ dàng để sửa đổi. Nếu ai đó muốn thay đổi vì bạn, họ sẽ chủ động. Bạn không nên chờ đợi ngày đối phương đổi khác, hãy yêu bản thân và biết rời đi khi cần thiết.

Yêu như một thói quen

Có những người rơi vào mối quan hệ yêu một người nhiều lần, hoặc nhiều lần yêu cùng một kiểu người. Chúng ta có xu hướng gắn bó với những gì quen thuộc vì e ngại sự thay đổi.

Khi bạn trở nên quen với một kiểu người nhất định, bạn sẽ nghĩ rằng đã "nắm họ trong lòng bàn tay" và có thể xử lý bất cứ điều gì xảy ra.

Nhưng thực tế cho thấy việc lặp lại những mối quan hệ độc hại không giúp bạn khá khẩm hơn dù có bao nhiêu trải nghiệm.

Nhiều cô gái có tính cách yêu đi, yêu lại cùng một kiểu người. Ảnh minh họa: Cottonbro/Pexels.

Đánh giá thấp bản thân

"Chúng ta thường chấp nhận loại tình yêu mà mình tin rằng bản thân xứng đáng", đó là một câu thoại kinh điển trong bộ phim The Perks of Being a Wallflower, có nghĩa là tình yêu bạn chọn phản ánh giá trị con người bạn.

Một số người yêu đàn ông hoặc phụ nữ tồi bởi họ nghĩ mình chỉ xứng đáng với con người đó. Họ tin rằng nếu đặt tiêu chuẩn quá cao, sẽ không ai để ý tới mình.

Tất cả điều này xuất phát từ sự bất an của chính bạn. Vì vậy, bạn cần tự tin làm việc, chăm sóc bản thân về tinh thần và thể chất. Hãy nghĩ về mẫu người mà bạn ngưỡng mộ và cố gắng trở thành người đó.

Khi bạn trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình, những đối tượng tốt sẽ dần xuất hiện trong cuộc đời bạn.