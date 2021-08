Yêu cầu thống nhất quy trình kiểm tra tại các chốt chống dịch

Ủy ban ATGT Quốc gia nhận định do khác biệt trong cách thức kiểm tra tại các chốt đã dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông và nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

Ngày 25/8, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia có văn bản đề nghị chủ tịch UBND kiêm chủ tịch ủy ban an toàn giao thông các tỉnh, thành phố về việc đảm bảo an toàn giao thông và vận tải hàng hóa trong bối cảnh dịch bệnh.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị các địa phương chỉ đạo thống nhất nội dung, quy trình kiểm tra tại các chốt chống dịch từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã; rà soát, bãi bỏ những quy định không phù hợp. Mục tiêu là đảm bảo an toàn phòng dịch, an toàn giao thông và tạo thuận lợi cho tài xế.

“Đối với phương tiện có mã QR còn hiệu lực, lực lượng chức năng cần kiểm tra nhanh bằng thiết bị chuyên dụng. Trường hợp xe không có giấy nhận diện hoặc mã QR hết hiệu lực thì mới kiểm tra khai báo và kết quả xét nghiệm Covid-19 đối với người trên xe”, văn bản của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia nêu.

Ùn tắc ở cửa ngõ TP.HCM với các tỉnh miền Tây. Ảnh: Thanh Phúc.

Các xe vận chuyển nông sản, phân phối hàng hóa, trang thiết bị phục vụ chống dịch, lương thực, thực phẩm, nguyên liệu phục vụ sản xuất, hàng hóa xuất, nhập khẩu cần được tạo điều kiện thuận lợi lưu thông và có phương án tổ chức địa điểm tập kết.

Sở GTVT cần phối hợp với sở y tế các địa phương bố trí các điểm xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 tại các chốt kiểm soát, bến cảng, đầu mối giao thông… Tuy nhiên, việc này cần tránh tập trung đông người và không để xảy ra ùn tắc.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia nhận định do khác biệt trong cách thức kiểm dịch tại các chốt chống dịch đã dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông và nguy cơ lây nhiễm Covid-19. Thậm chí, một số địa phương đã xảy ra tai nạn nghiêm trọng ở chốt kiểm soát.