Yêu cầu quận Cầu Giấy kiểm điểm sau vụ cháy khiến 3 cảnh sát hy sinh

Đánh giá vụ cháy quán karaoke ở phố Quan Hoa gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu quận Cầu Giấy sớm khắc phục hậu quả và tổ chức kiểm điểm.

Trong công văn vừa ban hành về việc xử lý vụ cháy xảy ra tại phường Quan Hoa (quận Cầu Giấy) khiến 3 cán bộ chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đánh giá đây là vụ việc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND Hà Nội chỉ đạo UBND thành phố và cơ quan, đơn vị phối hợp với Công an TP, quận Cầu Giấy, khẩn trương tiến hành các công việc để khắc phục hậu quả vụ cháy, sớm ổn định tình hình và chỉ đạo thực hiện công tác phòng ngừa chung.

Đảng ủy Công an thành phố chỉ đạo khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm sai phạm theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Quận ủy Cầu Giấy được yêu cầu chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan sớm khắc phục hậu quả, tổ chức kiểm điểm và có biện pháp thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn.

Cơ quan, đơn vị liên quan cần tổ chức thăm hỏi, động viên, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với gia đình 3 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và lực lượng cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy.

Trước đó, Thành ủy Hà Nội cũng ban hành công văn yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, địa phương, đơn vị chịu trách nhiệm trước Thành ủy nếu để xảy ra cháy nổ phức tạp, hậu quả nghiêm trọng do nguyên nhân chủ quan trên địa bàn, phạm vi quản lý.

Tối 2/8, gần một ngày sau khi 3 chiến sĩ cảnh sát hy sinh, rất đông người dân đã mang hoa đến đặt trước tượng đài “Công an nhân dân vì dân phục vụ”. Ảnh: Mạnh Đạt.

Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 13h06 ngày 1/8 tại quán karaoke ISIS, số 231 Quan Hoa, quận Cầu Giấy. Nguyên nhân ban đầu được xác định là hàn xì trong quá trình sửa chữa.

Quá trình làm nhiệm vụ, tổ trinh sát do trung tá Đặng Anh Quân (Đội trưởng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy) cùng trung úy Đỗ Đức Việt và binh nhì Nguyễn Đình Phúc tiếp cận hiện trường. Ba cán bộ, chiến sĩ đã hướng dẫn và đưa 8 người ra ngoài an toàn.

Sau đó, tổ tiếp tục quay lên các tầng trên bên trong nhà với hy vọng tìm kiếm thêm những nạn nhân khác còn bị mắc kẹt. Khi lên tới tầng 4, các vật liệu làm trần giả, vật liệu trang trí bên trong nhà sập vào 3 cán bộ chiến sĩ, khiến họ hy sinh.

Trong báo cáo gửi Thành ủy và UBND Hà Nội, lãnh đạo quận Cầu Giấy cho biết thời điểm xảy ra vụ cháy, cơ sở đã dừng hoạt động kinh doanh karaoke do chưa thực hiện cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự theo quy định.