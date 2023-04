Yêu cầu ngân hàng, công ty tài chính nộp lại 1.000 tỷ đã thuê đòi nợ

“Chúng tôi đang yêu cầu các công ty tài chính, ngân hàng nộp lại toàn bộ số tiền có liên quan về cho cơ quan CSĐT, coi đây là số tiền tang vật của vụ án", đại tá Lộc nói.

Sau thời gian xác minh, điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố 60 bị can trong “đường dây” vu khống, bôi nhọ, khủng bố để đòi nợ thuê. Vụ án liên quan đến Công ty Luật TNHH Pháp Việt có địa chỉ tại TP.HCM, do bị can Trần Văn Châu (43 tuổi) và Hồ Quốc Hùng (36 tuổi, cùng là phó giám đốc) cầm đầu.

Nhiều người bất ngờ khi đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết đến nay cơ quan CSĐT xác định có khoảng 3 triệu người là nạn nhân bị đe dọa, khủng bố… trong vụ án này.

Công an khám xét Công ty Luật TNHH Pháp Việt. Ảnh: Công an tỉnh Tiền Giang.

Công an cũng làm rõ 415 người có liên quan đến vụ án. Trong đó, 400 người liên quan trực tiếp tham gia hành vi đòi nợ bằng các thủ đoạn đe dọa, khủng bố buộc người thiếu nợ phải trả tiền.

Hành vi của những người này đã cấu thành tội cưỡng đoạt tài sản. Số tiền các bị can đã đòi nợ, cưỡng đoạt đến thời điểm điều tra là hơn 1.000 tỷ đồng .

“Chúng tôi đang yêu cầu các công ty tài chính, ngân hàng nộp lại toàn bộ số tiền có liên quan về cho cơ quan CSĐT, coi đây là số tiền tang vật của vụ án. Sau này, tòa án sẽ giải quyết số tiền, đây là trách nhiệm của tòa án”, đại tá Nguyễn Văn Lộc cho biết.

Cũng theo ông Lộc, tất cả số tiền, tài sản có liên quan vụ án sẽ được cơ quan CSĐT thu giữ. Hiện có 415 người liên quan đến vụ án đã bị cấm xuất cảnh. Đến nay, cơ quan điều tra xác định có đến 3 triệu bị hại trên toàn quốc.

Vụ án có số bị hại rất lớn nên công tác điều tra gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều bị hại không hợp tác với cơ quan điều tra do tâm lý ngại ngùng. Công an tỉnh Tiền Giang đã đề nghị công an các tỉnh hỗ trợ xác minh bị hại trong vụ án.

Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, chỉ đạo các lực lượng khám xét Công ty Luật TNHH Pháp Việt. Ảnh: Công an tỉnh Tiền Giang.

Theo đại tá Nguyễn Văn Lộc, Bộ Công an đã đồng ý cho Công an tỉnh Tiền Giang trưng dụng khoảng 40 cán bộ là các chuyên gia về máy tính của các cục nghiệp vụ để hỗ trợ trong quá trình làm rõ vụ án. “Nếu tài liệu trong các máy tính được in ra giấy có thể lên tới cả xe container”, Đại tá Lộc nói.

Ông Lộc nhận định chuyên án là thành công lớn của Công an tỉnh Tiền Giang, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, sự hỗ trợ phối hợp của các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và cơ quan tố tụng các cấp, các đơn vị liên quan.

Chuyên án được khám phá thành công từ tin báo của người dân, đã ngăn chặn kịp thời được rất nhiều trường hợp sẽ trở thành bị hại tiếp theo.

Vụ đòi nợ thuê điển hình của Công ty Luật TNHH Pháp Việt Năm 2019, anh N.V.B (ở Tiền Giang) vay của Ngân hàng Phương Đông (OCB) 50 triệu đồng nhưng không có khả năng chi trả. Khoảng tháng 7/2022, OCB chuyển hợp đồng vay của anh B. cho Công ty Luật TNHH Pháp Việt để đòi nợ thuê khoản nợ trên. Về mặt pháp lý, Công ty Luật Pháp Việt đăng ký hoạt động tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, thực hiện các dịch vụ pháp lý khác, đại diện ngoài tố tụng để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật. Nhưng công ty không thực hiện đúng chức năng đăng ký kinh doanh, đã tổ chức tuyển dụng lao động phổ thông, thực hiện đòi nợ thuê. Nhân viên khi vào làm việc được Ban Giám đốc công ty, các trưởng phòng và các nhóm trưởng hướng dẫn các thủ đoạn đe dọa, khủng bố để đòi nợ thuê cho các công ty tài chính, ngân hàng khi có yêu cầu. Nhân viên trực tiếp đòi nợ anh B. là Hà Thị Hiệp (33 tuổi, ở TP.HCM) khai được công ty giao cho đòi nợ hợp đồng vay tiền của anh B. Thời gian đầu, Hiệp đã đe dọa giết con, người thân của anh B. Vì quá sợ hãi, anh B. đã trả 10 triệu đồng. Thấy anh B. không tiếp tục trả nợ nên Hiệp đã nhắn tin, gọi điện đe dọa người đàn ông này và gia đình. Hiệp cùng đồng bọn là Nguyễn Thanh Hải (35 tuổi) còn truy tìm thông tin người thân của anh B. Khi biết T. (9 tuổi, là cháu anh B.), ngày 26/10/2022, Hiệp dùng 3 số điện thoại gọi điện, nhắn tin cho cô chủ nhiệm của cháu T. và Ban giám hiệu nhà trường để yêu cầu cho cháu T. nghỉ học để gia đình giải quyết nợ, nếu không sẽ không để yên cho gia đình các giáo viên. Ngày 27/10/2022, Hiệp tiếp tục gọi cho một cửa hàng gas ở thị xã Cai Lậy yêu cầu giao một bình gas đến trường học của cháu T. và gọi điện thoại cho cô giáo ra nhận nếu không sẽ cho nổ cả trường.