Yêu cầu kỳ quặc dành cho người thuê nhà ở New York

Chủ một tòa nhà ở New York ra quy định bắt buộc người thuê phòng chỉ được dùng bếp để chế biến, nấu nướng các món rau củ. Nếu muốn ăn thịt, họ phải gọi đồ ăn từ ngoài về.

New York Times đưa tin, hai căn hộ một phòng ngủ ở khu Brooklyn (New York) đang được chào mời thuê, với giá mỗi tháng lần lượt là 4.500 USD và 5.750 USD . Diện tích mỗi căn rộng rãi, phòng ngập nắng trong một tòa nhà theo phong cách cổ điển, cùng với khu tầng thượng có không gian thoáng đãng.

Tuy nhiên, một chủ nhà đưa ra quy định là người đến ở sẽ phải tuân theo quy tắc "không được phép có thịt hoặc cá trong nhà".

Lý do là người chủ này ăn uống thuần chay và yêu cầu những người thuê nhà của mình cũng phải làm theo.

Cụ thể hơn, nhà môi giới Andrea Kelly, cho hay chủ nhà không yêu cầu người đến thuê phải từ bỏ hoàn toàn việc ăn thịt, chuyển sang ăn chay hoàn toàn. Thay vào đó, họ không được phép nấu nướng các món liên quan đến thịt.

Chủ một tòa nhà tại khu Brooklyn (New York) là người ăn thuần chay. Ảnh minh họa: iStock.

"Bạn có thể gọi hoặc mang sushi, bít tết, humburger về phòng và thưởng thức thoải mái. Nhưng nướng gà, rán thịt xông khói thì không", người môi giới giải thích.

Một người quen thuộc với tình hình tòa nhà xác nhận quy định này với Insider, nói rằng lệnh cấm nấu thịt được thực hiện vì mùi thịt bay khắp tòa nhà nhỏ hơn, nơi hệ thống thông gió hoạt động "không tốt lắm".

Người này nói thêm quy định này đã có từ lâu và các người thuê trước không mấy bận tâm hay thấy phiền toái. Lý do là đa số đều mua đồ ăn ngoài rồi mang về phòng ăn, thay vì chế biến trực tiếp trong bếp.

"Họ không quan tâm nhiều, đơn giản là thấy phù hợp và có thể làm theo hay không", người này nói.

Chồng cũ của chủ nhà Michal Arieh Lerer, người đồng sở hữu tòa nhà và cũng là người thuần chay, nói rằng cả hai đã đặt ra luật lệ này kể từ khi mua căn nhà vào năm 2007, tức 16 năm trước.

“Đó không phải là sự phân biệt đối xử", người đàn ông nhấn mạnh.

Nhà môi giới Andrea Kelly giải thích quy tắc không nấu thịt cho một người thuê tiềm năng. Ảnh: NY Times.

Năm 2015, một chủ nhà ở bang Washington từng giảm giá cho người thuê ăn chay. Việc ưu tiên người thuê không ăn thịt động vật cũng phổ biến ở Canada, với lý do văn hóa.

Tuy nhiên, sự việc trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Một số cho rằng quy tắc như vậy là áp đặt. Dù giá thuê nhà ở Big Apple vốn nổi tiếng đắt đỏ, việc cấm nướng thịt trong căn hộ vẫn bị coi là một điều kỳ lạ và sẽ khiến nhiều người có dự định thuê phân vân.

Theo Lucas A. Ferrara, tác giả cuốn "Landlord and Tenant Practice in New York", việc người cho thuê đưa ra những nguyên tắc riêng cho khách hàng như vậy không bị coi là bất hợp pháp ở New York.

Luật hiện hành của thành phố liệt kê 14 đặc điểm mà chủ nhà không được phép xem xét khi quyết định có cho ai đó thuê căn hộ hay không, bao gồm tuổi tác, chủng tộc, tình trạng gia đình, công việc, nguồn thu nhập và khuynh hướng tình dục. Sở thích ăn uống không nằm trong số đó.

Chính việc xây dựng luật chống phân biệt đối xử “được phép trừ khi bị cấm cụ thể” này khiến việc chủ nhà từ chối cho người hút thuốc thuê nhà cũng không bị tính là vi phạm luật.

Ban đầu, một cặp vợ chồng có tên Tessa Ruben và Darian Ghassemi "chùn chân" khi nghe quy định bắt buộc của tòa nhà. Cả hai đều nghĩ mình khó có thể đáp ứng điều kiện này.

Sau đó, cả hai suy nghĩ lại. “Dù sao thì chúng tôi cũng đặt hàng đồ ăn rất nhiều", Ruben nói, còn Ghassemi cho rằng điểm cộng của tòa nhà là khu sân thượng ngoài trời rất đẹp.

"Điều khiến tôi lo lắng hơn bản thân quy định đó là việc liệu những người thuê khác có tuân thủ theo", người vợ băn khoăn.