Yêu cầu giải trình vụ xe dán thẻ ePass không qua được làn VETC

Trao đổi với Zing tối 25/1, ông Tô Nam Toàn, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, môi trường và hợp tác quốc tế (Tổng cục Đường bộ Việt Nam), cho biết Tổng cục đã có văn bản gửi tới Công ty VETC, yêu cầu báo cáo nguyên nhân sự cố tại làn thu phí tự động của doanh nghiệp này khiến cho hàng trăm phương tiện dán thẻ ePass của VDTC không thể qua trạm.

"Đây là sự cố chưa có tiền lệ. VETC đã có báo cáo sơ bộ nguyên nhân do lỗi thiết bị đầu cuối, nhưng chúng tôi yêu cầu doanh nghiệp báo cáo chi tiết hơn, muộn nhất đến trưa 26/1 phải phản hồi", ông Toàn cho biết.

Trước đó, Công ty cổ phần Giao thông số Việt Nam (VDTC) có văn bản gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam phản ánh về việc hàng trăm phương tiện dán thẻ thu phí không dừng ePass của doanh nghiệp này không thể đi qua các trạm thu phí ETC trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Sự cố xảy ra từ 9h30 đến 11h50 ngày 22/1, khiến cho 328 phương tiện dán thẻ ePass không thể qua trạm, gây tắc nghẽn tại các trạm thu phí trên 2 tuyến cao tốc. Chỉ những xe dán thẻ ePass của VDTC gặp sự cố, các xe dán thẻ Etag của Công ty TNHH Thu phí tự động VETC vẫn lưu thông bình thường.

Báo cáo của VDTC khẳng định sự cố này là do lỗi trên hệ thống Back-End của VETC. Hệ thống không lưu được dữ liệu đầu vào của xe dán thẻ ePass, dẫn đến đầu ra không có dữ liệu để tính phí. Công ty VETC đã phối hợp xử lý sự cố trên hệ thống Back-End của mình.

Tuy nhiên, VDTC cho biết sự cố đã ảnh hưởng lớn đến thương hiệu và chất lượng dịch vụ của VDTC với chủ phương tiện. Nhân viên tại các trạm thu phí không kịp nắm nguyên nhân nên đã cung cấp sai thông tin cho tài xế rằng sự cố là do lỗi của VDTC.

Qua sự cố này, VDTC đề xuất Công ty VETC báo cáo lại nguyên nhân, các hành động khắc phục sự cố nêu trên và biện pháp ngăn ngừa sự cố tương tự tái diễn, đồng thời cử lực lượng ứng trực xử lý lỗi trong dịp Tết Nhâm Dần 2022.

VDTC cũng kiến nghị Tổng cục Đường bộ bổ sung quy định, chế tài về việc giám sát, xử lý sự cố trên hệ thống và báo cáo đến các đơn vị liên quan khi có sự cố xảy ra với hệ thống Back-End và Front-End trên toàn quốc.

Trao đổi với Zing tối 25/1, ông Hồ Trọng Vinh, Phó tổng giám đốc VETC, cho biết có tình trạng lỗi liên thông giữa hệ thống của VETC và VDTC trong sáng 22/1 khiến phương tiện ùn ứ hơn một giờ.

VETC đang xác minh nguyên nhân. Tuy nhiên, ông Vinh thừa nhận nhiều khả năng lỗi do hệ thống của VETC bởi sau khi doanh nghiệp này khởi động lại modul thì hệ thống thu phí hoạt động trở lại bình thường.

Hệ thống thu phí điện tử không dừng trên các tuyến đường bộ, cao tốc tại Việt Nam hiện do 2 doanh nghiệp là VDTC và VETC cung ứng dịch vụ. Khi dán thẻ thu phí không dừng lên ôtô, tài xế có thể lựa chọn thẻ Etag của VETC hoặc thẻ ePass của VDTC. Hai doanh nghiệp đã liên thông công nghệ với nhau để đảm bảo xe dán thẻ ETC của bên nào cũng có thể lưu thông qua tất cả các làn ETC.

Hai doanh nghiệp này cũng chia nhau lắp đặt hạ tầng công nghệ thu phí không dừng trên các tuyến đường bộ thông qua 2 dự án thành phần là BOO1 của VETC và BOO2 của VDTC.

Sự cố xảy ra khi tài xế dán thẻ ePass của VDTC đi vào tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Pháp Vân - Cầu Giẽ. Hai tuyến cao tốc này sử dụng hoàn toàn hạ tầng công nghệ thu phí không dừng do VETC lắp đặt (dự án BOO1). Do đó, sự cố lỗi thẻ chỉ được giải quyết khi VETC chủ động khắc phục.