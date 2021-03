Yêu cầu đình chỉ công tác cán bộ thuế bị khởi tố

Tổng Cục Thuế yêu cầu các cục thuế rà soát hồ sơ liên quan đến những công chức bị khởi tố để phối hợp với cơ quan công an trong quá trình điều tra vụ án.

Ông Cao Anh Tuấn, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thuế, đã có văn bản gửi Cục Thuế Bình Dương và Cục Thuế Bình Thuận yêu cầu tạm đình chỉ công tác đối với các cán bộ bị cơ quan điều tra khởi tố.

Bị can Võ Thanh Bình (trái), Lê Văn Trang (giữa) và Nguyễn Thái Thanh. Ảnh: Bộ Công an.

Theo đó, cơ quan điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố bị can đối với công chức thuộc cơ quan thuế, nguyên lãnh đạo Cục Thuế Bình Dương do vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Tổng Cục Thuế yêu cầu Cục trưởng Cục Thuế Bình Dương tạm đình chỉ công tác đối với công chức Nguyễn Thái Thanh để phục vụ điều tra, khởi tố vụ án của cơ quan điều tra.

Đối với Cục Thuế Bình Thuận, Tổng Cục Thuế cũng yêu cầu tạm đình chỉ công tác các công chức bị Công an tỉnh Bình Thuận khởi tố bị can, bắt giam về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo Tổng Cục Thuế, những vi phạm của các cán bộ thuế trên đều liên quan đến việc giải quyết các hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, đã lộ ra các kẽ hở trong việc thực thi nhiệm vụ.

Ông Cao Anh Tuấn yêu cầu các cục thuế rà soát lại các hồ sơ, chứng từ, tài liệu liên quan để cung cấp cho cơ quan điều tra khi có yêu cầu.

Bên cạnh đó, các cục thuế phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để đối chiếu thông tin và việc xác định nghĩa vụ tài chính đất đai là đầy đủ căn cứ pháp lý.