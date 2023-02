Yêu cầu Cục Đăng kiểm báo cáo việc kiểm định tàu thuyền

Sau loạt bê bối liên quan đến hoạt động đăng kiểm ôtô, cơ quan điều tra TP.HCM tiếp tục "sờ gáy" các đơn vị phụ trách đăng kiểm tàu thuyền và phát hiện sai phạm.

Công an TP.HCM điều tra hoạt động đăng kiểm phương tiện thủy. Ảnh: Lê Trai.

Bộ GTVT vừa có văn bản yêu đôn đốc Cục Đăng kiểm Việt Nam báo cáo tình hình khắc phục tồn tại, bất cập trong lĩnh vực đăng kiểm phương tiện đường thủy về cho Thanh tra Bộ để phối hợp xử lý.

Bộ giao Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường tổng hợp và báo cáo kết quả kiểm tra công tác đăng kiểm tàu biển, phương tiện thủy nội địa.

Các cán bộ, đăng kiểm viên và người môi giới trong lĩnh vực đăng kiểm tàu thuyền bị khởi tố. Ảnh: Lê Trai.

Trước đó, ngày 19/1, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đã có văn bản yêu cầu Cục Đăng kiểm tăng cường công tác quản lý, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động đăng kiểm tàu biển, phương tiện thuỷ nội địa.

Trong văn bản này, Bộ GTVT yêu cầu Cục Đăng kiểm rà soát sơ hở, lỗ hổng dẫn đến tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm đường thủy; nhận diện từng khâu, từng công việc, từng vị trí công tác dễ phát sinh tiêu cực, dư luận xã hội quan tâm, tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng, tiêu cực để xây dựng giải pháp phòng ngừa.

Chỉ đạo của Bộ GTVT được đưa ra cùng thời điểm với việc cơ quan công an mở rộng điều tra hoạt động đăng kiểm phương tiện đường thủy và phát hiện nhiều sai phạm. Công an đã bắt tạm giam 14 bị can để điều tra về các sai phạm xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 6 và số 9 tại TP.HCM.

Cơ quan điều tra cũng thu giữ nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến việc nhận hối lộ để bỏ qua sai phạm. Cụ thể, các nhân viên và đăng kiểm viên đã nhận tiền từ 500.000 đồng đến 5 triệu đồng, thậm chí nhiều hơn tùy theo lỗi vi phạm và giá trị của phương tiện.