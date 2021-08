Yêu cầu Công ty Vinh Gia đổi tên sản phẩm Vipdervir-C

Theo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, công ty này đã có hành vi không đúng với nội dung hợp đồng giữa 2 bên trong quá trình làm việc.

Trưa 12/8, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã có thông báo về việc sản phẩm thuốc thử nghiệm Vipdervir và thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vipdervir-C do Công ty Cổ phần Dược phẩm Vinh Gia sản xuất và quảng cáo.

Thông báo nêu rõ ngày 12/8, Viện Công nghệ Sinh học đã ban hành công văn số 421/CHSH khẳng định công ty đơn phương sản xuất, đăng ký lưu hành thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vipdervir-C là không đúng với nội dung hợp đồng Hợp tác công nghệ sản xuất (chế phẩm Vipdervir) ký ngày 20/8/2020 giữa Viện Công nghệ Sinh học và Công ty Cổ phần Dược phẩm Vinh gia.

Đơn vị này yêu cầu công ty thay đổi tên thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Vipdervir-C để tránh hiểu nhầm cho người tiêu dùng.

Sản phẩm thuốc thử nghiệm Vipdervir. Ảnh: VAST.

Trước đó, ngày 10/8, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã phối hợp với Bộ Y tế tổ chức buổi Họp báo trực tuyến công bố kết quả nghiên cứu thành công giai đoạn tiền lâm sàng thuốc thử nghiệm điều trị Covid-19 có tên là Vipdervir.

Đây là kết quả nghiên cứu của Viện Công nghệ sinh học do PGS.TS Lê Quang Huấn chủ trì, có sự đánh giá khoa học của cơ quan chuyên môn có thẩm quyền của Bộ Y tế.

Trong cuộc họp ngày 7/8, Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học Quốc gia, Bộ Y tế, đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu tiền lâm sàng và chấp thuận đề cương nghiên cứu lâm sàng trên người bệnh nhiễm virus SARS-CoV-2.

Ngày 29/6, Công ty Cổ phần Dược phẩm Vinh Gia được Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế, cấp phép lưu hành sản phẩm Vipdervir-C. Đây là sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Nhiều người đặt câu hỏi với hai tên gọi khá giống nhau, một bên là thực phẩm chức năng, một bên là thuốc, liệu có gây tình trạng sốt ảo khi người dân đổ xô mua sản phẩm thực phẩm chức năng Vipdervir-C về sử dụng, thậm chí xuất hiện sự trục lợi, lợi dụng các nhà khoa học để bán hàng.

Tối 11/8, Công ty Cổ phần Dược phẩm Vinh Gia cũng đã có văn bản phản hồi về sự việc. Đơn vị này cho hay thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Vipdervir C với công dụng “hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ giảm nguy cơ mắc bệnh do virus, do sức đề kháng kém gây ra” đã được công bố từ ngày 29/6.

Tuy nhiên, nhiều lý do khách quan, chủ quan nên công ty chưa truyền thông quảng cáo cho sản phẩm này trên bất kỳ phương tiện truyền thông. Sản phẩm cũng chưa được bày bán tại các nhà thuốc.