Yến Xuân đón năm mới cùng Văn Lâm ở Thái Lan

Đoàn Văn Hậu hòa vào dòng người đông đúc đổ ra đường đêm giao thừa, đón năm mới 2021. Người hâm mộ không khó nhận ra Doãn Hải My, bạn gái Văn Hậu, chia sẻ tại trang cá nhân khoảnh khắc ngắm pháo hoa với view giống hệt clip hậu vệ tuyển Việt Nam đăng tải. Ở đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020, Văn Hậu gây chú ý khi lên sân khấu tặng hoa, ôm và động viên bạn gái Hải My sau khi cô dừng lại ở top 10. Anh cũng tiếp tục góp mặt trong sự kiện thời trang mà Hải My tham gia, cũng như chụp ảnh thân thiết cùng các thành viên gia đình bạn gái.