Yamaha tiếp tục đứng đầu danh sách xe máy tiết kiệm nhiên liệu

Theo danh sách về mức tiêu hao nhiên liệu của 151 mẫu xe tay ga được Cục Đăng kiểm Việt Nam công bố (tính đến ngày 28/2), Yamaha tiếp tục xếp top đầu về tiết kiệm nhiên liệu.

Theo thống kê của báo Giao thông vào tháng 4, Yamaha đều đứng đầu danh sách tiết kiệm nhiên liệu ở cả hai phân khúc xe tay ga và xe số. Ở phân khúc xe tay ga, 3 mẫu xe Yamaha là Grande (tiêu thụ 1,69 lít/100 km), Latte (tiêu thụ 1,8 lít/100 km) và Janus (tiêu thụ 1,87 lít/100 km) chiếm 3 vị trí cao nhất. Ở phân khúc xe số (không bao gồm xe 50cc), 2 vị trí dẫn đầu danh sách cũng thuộc về Yamaha với Jupiter Fi (1,55 lít/100 km) và Sirius Fi (1,57 lít/100 km).

Kết quả này cũng trùng khớp với thống kê về mức tiêu thụ nhiên liệu 151 mẫu xe tay ga của Cục đăng kiểm Việt Nam (tính đến hết ngày 28/2).

Yamaha Grande nằm top 1 xe tay ga tiết kiệm nhiên liệu.

Như vậy, Yamaha tiếp tục giữ vững “ngôi vương” tiết kiệm xăng số 1 Việt Nam đầu năm nay. Không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, tiết kiệm chi phí mà top 3 xe ga tiết kiệm nhiên liệu nhất này còn ghi điểm về tính thời trang, khả năng vận hành bền bỉ và công nghệ hiện đại được tích hợp trong quá trình sử dụng.

Yamaha Grande - mẫu xe tay ga tiết kiệm xăng số 1 Việt Nam có thiết kế thời trang, thanh lịch. Ở phiên bản Grande Bluecore Hybrid mới còn sở hữu cốp xe siêu rộng 27 lít và loạt tính năng hiện đại như trợ lực hybrid, smart key, hệ thống stop & start system, phanh ABS,..

Yamaha Latte nổi bật với thiết kế sang trọng cùng động cơ Blue Core 125cc cho khả năng tiết kiệm nhiên liệu tối ưu, cùng hàng loạt trang bị tiện ích như smartkey, cốp xe có thể tích lên đến 37 lít... Với hệ thống ổ khóa thông minh smartkey, chủ sở hữu xe sẽ cảm thấy an toàn hơn, giảm nguy cơ bị mất trộm vì bị bẻ khóa và thuận tiện khi sử dụng.

Yamaha Janus là cái tên đứng thứ 3 về khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Với tiêu chí “Từng giọt nhiên liệu cho từng khoảnh khắc”, ra mắt đầu tiên vào năm 2014 với dòng xe Grande, Blue Core là động cơ thế hệ mới mà Yamaha giới thiệu đến người dùng Việt Nam. Đây cũng là “trái tim” của tất cả dòng sản phẩm xe tay ga hiện nay của Yamaha

Đại diện Yamaha Motor Việt Nam cho biết, giá trị cốt lõi của công nghệ Blue Core gồm loạt công nghệ cao cấp vốn chỉ dành cho công nghiệp ôtô như hệ thống điều khiển van biến thiên - VVA, hệ thống trợ lực điện - hybrid,… bên cạnh những tính năng không thể thiếu như hệ thống phun xăng điện tử (Fi), hệ thống ngắt động cơ tạm thời (SSS)…

Chịu ảnh hưởng bởi Covid-19, Yamaha Motor Việt Nam vẫn mang đến loạt sự kiện đình đám cho giới trẻ trong năm qua.Nối tiếp sự thành công trong năm 2020 của chiến dịch “New me, Discover”, Yamaha tiếp tục khởi xướng “New me, Discover 2021” với mong muốn đồng hành cùng khách hàng khám phá ra “chất riêng” trong mỗi người. Ba gương mặt đại sứ thương hiệu của “New me, Discover 2021” là diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, ca sĩ Isaac và ca sĩ Amee, cùng sự tham gia của 4 nghệ sĩ nổi tiếng: Diễn viên Kiều Minh Tuấn, Xuân Tiền, Khả Ngân và Nguyễn Lâm Thảo Tâm.

“New me, Discover 2021” lan tỏa thông điệp “chất riêng” trên cả dòng xe nam và nữ. Cụ thể: “Scooter World” - xe tay ga nữ với Grande, Janus, Latte của Yamaha mang đến khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội, đi kèm với tính thời trang lấy cảm hứng từ châu Âu và “VVA World” - xe cho nam với Exciter 155, NVX155, R15, MT15 mang dấu ấn DNA, đậm chất thể thao, tích hợp trang bị hiện đại.

Trong giai đoạn đầu của chiến dịch “New me, Discover 2021”, Yamaha Motor Việt Nam sẽ tập trung vào “Scooter World” để một lần nữa khẳng định sức mạnh và khả năng vận hành bền bỉ đến từ động cơ Blue Core.