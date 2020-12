Yamaha Exciter đời mới sử dụng động cơ 155 cc

Yamaha Exciter thế hệ mới có 2 phiên bản sử dụng động cơ 155 cc. Rất có thể, Exciter mới sẽ ra mắt vào ngày 29/12.

Mới đây, hình ảnh về chiếc Yamaha Exciter thế hệ mới xuất hiện trên một trang tin tại Indonesia. Theo bài viết này, hình ảnh chiếc Exciter được chụp tại một showroom Yamaha tại Việt Nam. Chiếc Exciter trong hình ảnh này có đèn định vị LED trùng với hình ảnh trong teaser Yamaha Việt Nam đã đăng tải vào ngày 23/12.

Mẫu xe này có đèn định vị tương tự hình ảnh trong đoạn teaser của Yamaha Việt Nam. Ảnh: TMC Blog.

Đồng thời, thông tin của mẫu Yamaha Exciter thế hệ mới đã xuất hiện trên trang dữ liệu của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Như vậy, gần như chắc chắn mẫu xe được Yamaha giới thiệu tại sự kiện vào ngày 29/12 là chiếc Exciter thế hệ mới.

Theo dữ liệu từ Cục Đăng kiểm, Exciter thế hệ mới sử dụng động cơ 155,1 cc đúng như những dự đoán trước đây. Động cơ này cho ra công suất 17,7 mã lực, thấp hơn đôi chút so với động cơ 155 cc trên chiếc R15 V3. So với Exciter thế hệ hiện hành, động cơ này mạnh hơn 2,5 mã lực. Hộp số côn tay 6 cấp cũng là một nâng cấp so với Exciter đời cũ. Vận tốc tối đa của xe là khoảng 117 km/h.

Mức tiêu hao nhiên liệu được nhà sản xuất công bố là 2,09 lít/100 km. Mức tiêu hao này có thể chấp nhận được cho mẫu xe thể thao. Tuy nhiên, Exciter thế hệ mới vẫn "uống xăng" nếu so với đối thủ Honda Winner X có mức tiêu thụ 1,7 lít/100 km.

Thông tin đáng chú ý là Exciter thế hệ mới có 2 phiên bản đăng ký là B5V1 và B5V2. Theo dữ liệu của Cục Đăng kiểm, 2 phiên bản này chỉ khác nhau ở khối lượng: bản B5V1 nặng 121 kg và B5V2 nặng 119 kg.

Hai phiên bản của Exciter thế hệ mới chỉ chênh lệch về khối lượng. Ảnh: chụp màn hình.

Khả năng cao là Yamaha Exciter thế hệ mới sẽ có phiên bản phanh thường và bản phanh ABS, tương tự đối thủ Winner X. Nếu Exciter đời mới có phanh ABS thì đây là bất ngờ khá lớn dành cho người hâm mộ dòng xe này. Những hình ảnh bị rò rỉ trước đây đều cho thấy mẫu côn tay này không có phanh ABS.

Thông tin về chiếc Exciter sử dụng động cơ 155 cc với công nghệ van biến thiên và phanh ABS đã được lan truyền từ năm 2018, thời điểm Yamaha ra mắt bản nâng cấp của dòng xe côn tay này. Thông tin xuất hiện ngày càng nhiều cho đến giữa năm 2020, hình ảnh Exciter thế hệ mới bị rò rỉ.

Thông tin này thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng và cũng tạo sức ép lên Yamaha Việt Nam về việc ra mắt mẫu xe mới. Vào giữa năm 2020, ông Yano Takeshi, Chủ tịch Yamaha Việt Nam, từng khẳng định Yamaha sẽ không ra mắt Exciter thế hệ mới trong năm nay.