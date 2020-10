'Yamaha Exciter 150 đã đứng trên đỉnh của phân khúc'

Bên cạnh ý kiến cho rằng Yamaha Exciter dần nhàm chán vì có ít thay đổi, có không ít người dùng ủng hộ việc ra mắt phiên bản tem mới thay vì nâng cấp trang bị.

Yamaha Exciter vừa có thêm phiên bản màu mới có tên The Four Kings. Mẫu xe mới nhận nhiều ý kiến trái chiều, nhiều người dùng cho rằng mẫu côn tay underbone nhà Yamaha ngày càng nhàm chán và bị tụt hậu so với đối thủ Honda Winner X.

Nhiều người dùng cho rằng Yamaha Exciter trở nên nhàm chán do ít thay đổi.

Trong bài viết "Exciter 150 bản mới chưa ấn tượng" của độc giả Tiến Thuận gửi Zing, nhiều bạn đọc đồng tình với ý kiến cho rằng Yamaha Exciter có quá ít thay đổi. Yamaha Exciter chuyển sang sử dụng động cơ 150 cc thay cho động cơ 135 cc từ năm 2014, trải qua 6 năm và 2 thế hệ (thế hệ 2014 và 2018), trong khi giai đoạn 2005-2011 trước đó, Yamaha Exicter có đến 3 thế hệ khác nhau.

Một yếu tố được nhiều người đưa ra so sánh là Honda Winner X có phanh ABS trong khi Yamaha Exciter 150 hiện tại thì không. Việc thay đổi tem xe không làm thỏa lòng người dùng, vốn đang trông chờ những điều mới mẻ trên mẫu tay côn này.

Bên cạnh đó, nhiều độc giả cũng ủng hộ phiên bản Exciter 150 mới. "Đây là phiên bản Special Edition, mỗi màu đều có những ý nghĩa riêng, dành cho những dân chơi xe thích đa dạng màu sắc, các họa tiết trang trí góc cạnh. Cộng đồng yêu Exciter đâu chỉ đơn thuần là chỉ cần một chiếc xe với động cơ tốt, mà còn cần một diện mạo mới, trẻ trung, năng động hơn", độc giả Manh Hai nhận xét.

Phiên bản Yamaha Exciter 150 The Four Kings vẫn nhận được lời khen của người dùng giữa làn sóng tranh cãi.

Một số người dùng cảm thấy hợp lý với việc Yamaha Exciter được ra mắt mẫu mới nhưng chưa áp dụng phanh ABS hay công nghệ van biến thiên VVA. "Việc ra bộ tem mới vào mỗi năm là chiến lược làm mới xe của Yamaha rồi, chuyện này hết sức bình thường từ trước đến nay. Việc thêm các trang bị khác như ABS, VVA... là không cần thiết ở thế hệ hiện tại", độc giả Thanh Vu bình luận trên Zing.

Đồng quan điểm trên, độc giả Trần Hoàng cũng cho rằng việc ra mắt bộ tem mới thay vì nâng cấp tính năng trên Exciter là bước đi hợp lý của Yamaha trong năm 2020: "Năm nay do dịch Covid-19, cả thế giới khó khăn, không ra được sản phẩm mới là tình trạng chung của nhiều hãng, họ ra phiên bản màu mới là bình thường".

Cũng có những độc giả bày tỏ sự cảm thông đối với Yamaha. "Yamaha Exciter đã đứng trên đỉnh của phân khúc rồi. Ai cũng muốn nâng cấp nhưng không muốn nâng giá. Giả sử Exciter có thêm phiên bản 155 ABS nhưng tăng giá 10-15 triệu thì số lượng bán ra có cao không? Người dùng mong muốn lợi ích của bản thân, nhưng nhà sản xuất cũng cần phải tính lợi nhuận nữa", một bạn đọc chia sẻ.

Nhắc tới đối thủ Honda Winner X, độc giả Lý Hưng nhận xét: "Winner không qua được Exciter đâu. Thế nên, dù Exciter không có nhiều thay đổi thì vẫn bán chạy hơn nhiều. Chắc Winner là xe duy nhất của Honda phải giảm giá mới có khách". Bạn đọc Phuong Nguyen nêu quan điểm: "Exciter vẫn hơn Winner X. Winner X có thiết kế cái pô quá tệ".

Thế hệ Yamaha Exciter 155 đã được chạy thử nghiệm tại Malaysia. Còn tại Việt Nam, Yamaha khẳng định sẽ không ra mắt thế hệ mới của Exciter trong năm nay. Rất có thể mẫu xe mới sẽ được ra mắt vào năm 2021 với nhiều nâng cấp. Nếu không có gì thay đổi, Exciter 155 sẽ được trang bị động cơ VVA, dung tích 155 cc tương tự YZF-R15 và NVX. Sức mạnh của khối động cơ này dự kiến tương đương hoặc thấp hơn YZF-R15 (19 mã lực).

Động cơ 150 cc của Winner đã được ra mắt cách đây 4 năm, việc mang động cơ 155 cc tích hợp van biến thiên VVA lên Exciter thế hệ mới sẽ giúp Yamaha tự tin cạnh tranh với đối thủ trong một thời gian dài. Phanh ABS cũng là trang bị mà người dùng kỳ vọng sẽ xuất hiện trên mẫu Exciter mới.