Yamaha Aerox 155 2021 được ra mắt tại Thái Lan

Tại Thái Lan, Yamaha Aerox 155 đời mới có giá từ 2.250 USD đến 2.620 USD.

Sau Indonesia và Việt Nam, Thái Lan là quốc gia thứ 3 ở Đông Nam Á ra mắt Yamaha Aerox 155 2021 hay NVX 155. Tại Thái Lan, Aerox 155 2021 có giá 67.500 baht ( 2.250 USD ) cho bản tiêu chuẩn và 78.500 baht ( 2.620 USD ) cho bản ABS.

Nâng cấp đáng chú ý nhất của Aerox 155 2021 là kết nối Y-Connect, cho phép người dùng nhận thông báo về cuộc gọi, theo dõi tình trạng xe... Ở chiều ngược lại, điện thoại kết nối Y-Connect có thể trở thành đồng hồ xe khi hiển thị tốc độ đang vận hành.

Kiểu dáng của Aerox 155 2021 vẫn tương tự đời trước. Phần đầu xe được thay đổi khá nhiều khi cụm đèn to bản được làm nhỏ hơn cùng các đường nét trở nên mềm mại. Phần đầu xe quá to của Aerox được nhiều người dùng đánh giá là thô. Do đó, hãng xe Nhật đã thay đổi khu vực này.

Yếm trước được bổ sung một khe hút gió nhỏ ở vị trí trung tâm. Phần quây gió 2 bên cũng có thêm khe thoát gió. Đời 2021 cũng Aerox 155 được bổ sung dải đèn định vị LED viền phía trên cụm đèn chính.

Ở phía sau, đuôi xe được tạo hình lại, thọn gọn hơn đời cũ. Yên xe được chia thành 2 tầng rõ rệt với sự thay đổi về vật liệu. Yamaha Aerox 155 2021 có các số đo kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 1.980 x 700 x 1.150 (mm), chiều dài cơ sở đạt 1.350 mm.

Cụm đồng hồ kỹ thuật số được làm đơn giản hơn đời trước. Xe có bình xăng dung tích 5,5 lít, tăng 0,9 lít so với đời cũ.

Không có sự thay đổi về hiệu suất. Aerox 155 2021 vẫn sử dụng động cơ VVA 155 cc, sản sinh công suất 15,4 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn 13,9 Nm tại 6.500 vòng/phút.