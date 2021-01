Yamaha 1300 ở An Giang chỉ dùng để dẫn đoàn

Nguyên Giám đốc Công an tỉnh An Giang khẳng định Yamaha FJR1300 được trang bị cho cảnh sát giao thông chỉ phục vụ cho việc dẫn đoàn có nguyên thủ quốc gia.

4 'siêu xe' Yamaha FJR1300 ở An Giang Công an An Giang trang bị 4 xe Yamaha FJR1300 dùng để dẫn đoàn có nguyên thủ quốc gia, không phải dùng để phòng chống đua xe trái phép.

Những ngày gần đây, mạng xã hội xôn xao về dàn BMW R 1250 GSA và Yamaha FJR1300 của cảnh sát giao thông (CSGT) hai tỉnh Đồng Tháp và An Giang.

Theo lãnh đạo CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp, đơn vị này học tập kinh nghiệm từ An Giang nên đề xuất với lãnh đạo tỉnh hỗ trợ kinh phí trang bị dàn xe BMW R 1250 GSA để phòng chống đua xe trái phép và dẫn đoàn. Từ khi có 4 xe này, tình hình đua xe trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực.

4 chiếc Yamaha FJR1300 của CSGT An Giang. Ảnh: Nhật Tân.

Tuy nhiên, thiếu tướng Bùi Bé Tư, nguyên Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết Công an An Giang được trang bị 4 “siêu xe” Yamaha FJR1300 không nhằm vào mục đích phòng chống đua xe trái phép. Theo tướng Tư, lúc Công an An Giang mua Yamaha FJR1300 vào đầu năm 2019, ông còn làm giám đốc.

“Xe này nặng, kềnh càng và giá cao lắm nên chỉ được dùng để dẫn đoàn khi đón tiếp lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Xe chỉ có một yên dành cho một người ngồi lái và nặng nề như vậy nên không thể dùng vào việc phòng chống đua xe”, thiếu tướng Bùi Bé Tư khẳng định.

Theo ông Tư, người điều khiển xe Yamaha FJR1300 phải có thể lực tốt, cao khoảng 1,7 m trở lên. Trước khi nhận xe từ nhà máy tại Nhật, một số CSGT Công an An Giang đã được chuyên gia người Nhật tập huấn kỹ thuật, cách chạy trên một tháng.

Yamaha FJR1300 mỗi chiếc trị giá khoảng 900 triệu đồng. Ảnh: Nhật Tân.

Thượng tá Đoàn Thanh Tâm, Trưởng phòng CSGT Công an An Giang, cho biết 4 xe Yamaha FJR1300 của đơn vị không sử dụng cho việc phòng chống đua xe mà chỉ để dẫn đoàn. Theo ông Tâm, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang không cho rượt đuổi người đua xe nên không sử dụng xe chuyên dụng để phòng chống đua xe trái phép.

“Chúng tôi phòng chống đua xe là có kế hoạch phòng chống từ xa, trên cơ sở xây dựng mạng lưới, cộng tác viên để phòng chống từ đầu, chứ không rượt đuổi”, ông Tâm chia sẻ.

Còn một cán bộ nguyên lãnh đạo Phòng Hậu cần Công an tỉnh An Giang thì nói: “Xe Yamaha FJR1300 mỗi chiếc khoảng 900 triệu đồng. Xe này mua theo quy trình giống như Bộ Tư lệnh Cảnh vệ mua phục vụ Apec Đà Nẵng nên không dùng cho việc phòng chống đua xe. Xe cồng kềnh, người đua xe chạy vào hẻm thì làm sao đuổi theo được”.

Yamaha FJR1300 ở An Giang dùng để dẫn đoàn, không sử dụng phòng chống đua xe trái phép. Ảnh: Nhật Tân.

Yamaha FJR1300 nặng gần 300 kg. FJR1300 sử dụng phuộc trước dạng lò xo ống lồng đường kính 48 mm, phuộc sau dạng lò xo đơn, động cơ 4 xy-lanh, 1.298 cc, sản sinh công suất 142 hp và mô-men xoắn đạt 134 Nm.