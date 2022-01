Y2K thống trị làng mốt

Những mẫu áo thun bó sát, in logo to được giới trẻ ở New York ưa chuộng. Họ không ngại khoác lên mình những bộ đồ nhiều màu sắc. Phong cách thời trang Y2K chỉ những thiết kế chịu ảnh hưởng từ thay đổi của công nghệ. Chúng hướng đến nét gợi cảm, hiện đại và tượng trưng cho sự phát triển của thời đại. Các mẫu quần áo còn để lại dấu ấn với họa tiết, chất liệu độc đáo. Phong cách này khá kén người mặc.