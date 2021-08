Ý tưởng về ‘Aquaman 2’

Đạo diễn James Wan tiết lộ “Aquaman and the Lost Kingdom” được lấy cảm hứng từ bộ phim kinh dị về ma cà rồng.

Theo Screen Rant, đạo diễn James Wan đã tiết lộ bộ phim kinh dị về ma cà rồng Planet of the Vampires (1965) là nguồn cảm hứng để thực hiện Aquaman and the Lost Kingdom.

Planet of the Vampires (1965) do đạo diễn Mario Bava thực hiện xoay quanh hai con tàu vũ trụ nhận được tín hiệu cấp cứu từ một hành tinh chưa được khám phá. Khi tiếp cận, phi hành đoàn phát hiện và phải chiến đấu với các thực thể giống ma cà rồng. Chúng trốn thoát vào thế giới mới bằng cách chiếm lấy cơ thể con người.

Đạo diễn James Wan sẽ thực hiện Aquaman 2 theo phong cách mới. Ảnh: Warner Bros.

Trong cuộc phỏng vấn với Total Film, James Wan cho hay: "Phần phim đầu tiên đã khiến rất nhiều người bất ngờ bởi một phần do chưa đọc qua truyện tranh. Mọi người ngạc nhiên rằng tôi đã tạo nên một bộ phim có màu sắc tươi sáng. Nhưng tôi không cảm thấy điều đó phù hợp với bộ phim”.

“Vì vậy, đến bộ phim thứ hai, khán giả sẽ dễ dàng chấp nhận những ý tưởng đó bởi chúng tôi đã xây dựng nền tảng vững chắc cho cốt truyện", Wan tiết lộ.

Aquaman and the Lost Kingdom do đạo diễn James Wan thực hiện với sự góp mặt của Jason Momoa trong vai Aquaman/Arthur Curry, Amber Heard thủ vai Mera, Patrick Wilson là King Orm, Yahya Abdul-Mateen II trong vai Black Manta. Pilou Asbaek, ngôi sao của Game of Thrones sẽ tham gia với một vai diễn chưa được tiết lộ.

Aquaman and the Lost Kingdom dự kiến khởi chiếu từ 16/12/2022.