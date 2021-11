Ý tưởng của The Rock về cảnh kết loạt phim ‘Hobbs & Shaw’

Dù dự án hậu truyện của “Hobbs & Shaw” vẫn đang bị trì hoãn, ngôi sao cơ bắp Dwayne “The Rock” Johnson đã chuẩn bị trước những ý tưởng táo bạo cho bộ phim.

Dwayne “The Rock” Johnson là một trong những ngôi sao hạng A luôn tất bật với lịch làm việc liên tục tại Hollywood. Ngoài diễn xuất, anh đang vận hành hãng phim Seven Bucks Productions và một số doanh nghiệp ngoài lĩnh vực điện ảnh. Mới đây, khi tham gia phỏng vấn trên The Jess Cagle Show, The Rock đã chia sẻ ý tưởng thực hiện phần tiếp theo cho Hobbs & Shaw - ngoại truyện của thương hiệu tốc độ Fast & Furious.

Luke Hobbs (The Rock) xuất hiện trong loạt Fast & Furious từ phần Fast Five. Anh và Deckard Shaw (Jason Statham) là hai nhân vật chính trong ngoại truyện Hobbs & Shaw (2019).

The Rock tiết lộ anh đã có vài ý tưởng thú vị đợi chờ được đưa lên màn ảnh: “Chúng tôi thích Hobbs & Shaw, với tư cách khán giả và nhà làm phim. Tôi từng liên lạc với Donna Langley (Chủ tịch Universal Pictures), biên kịch Chris Morgan và nhà sản xuất Hiram Garcia để chia sẻ một vài ý tưởng của mình về Hobbs & Shaw”.

“Tôi sẽ không nói trước điều gì, nhưng ý tưởng được ê-kíp đón nhận. Họ đều thích nó. Bộ phim sẽ đối lập với sự liên tục phát triển, không điểm dừng của loạt Fast & Furious. Tôi muốn bộ phim về Hobbs là tác phẩm tinh túy và giữ vững định hướng này. Có thể bạn sẽ thấy trên phim một người đàn ông quay lưng bước đi trong ánh chiều tà”, The Rock nói.

Nhân vật chính quay lưng bước đi trong ánh chiều tà là cảnh kết kinh điển trong các bộ phim Hollywood, mang hàm nghĩa anh/cô ta đã sẵn sàng rời bỏ cuộc chơi một lần sau cuối. Không loại trừ khả năng The Rock ẩn ý mình đang âm thầm chuẩn bị cho hồi kết của Luke Hobbs trên màn ảnh. Tuy nhiên, khán giả còn phải chờ rất lâu để biết cuối cùng ý tưởng này có thể lên màn ảnh được hay không trong phần hậu truyện Hobbs & Shaw được mong đợi.

Năm 2019, Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw thu 760 triệu USD từ phòng vé toàn cầu (theo Box Office Mojo). Phim đầu tư khoảng 174 triệu USD kinh phí sản xuất.

Cũng trong bài phỏng vấn, The Rock tiết lộ lý do nhiều phim mình đóng, bao gồm cả Hobbs & Shaw, chưa có thêm hậu truyện dù đạt doanh thu khả quan. “Tôi nói điều này có thể khiến các bạn vui mừng. Những dự án tôi nhận lời tham gia đều là tác phẩm thực sự chất lượng", nam diễn viên nói.

"Tại Seven Bucks, chúng ngay lập tức trở thành ưu tiên hàng đầu, khiến mọi dự án đang sản xuất bị gạt sang một bên. Red Notice, Black Adam hay Jungle Cruise đều là những bộ phim như thế”, The Rock nói.

Có thể thấy, với lượng công việc khổng lồ mà The Rock đảm nhận, anh và đồng nghiệp tại hãng phim đã sắp xếp các bộ phim theo tiềm năng của dự án. Những tác phẩm được khán giả mong đợi hay sở hữu nội dung độc đáo, bạn diễn tiếng tăm sẽ nằm ở vị trí gần hơn trong danh sách ưu tiên.