Ý tưởng cầu hôn bằng hình xăm

Theo ABC, Vinny Capaldo Smith (33 tuổi, Mỹ) khiến người yêu bật khóc trước lời cầu hôn lãng mạn của mình. Nam thợ xăm nhờ bạn gái Wodark xăm giúp mình một hình trái tim nhỏ ở mắt cá chân. Sau đó, anh từ từ vén quần lên để lộ lời tỏ tình "Will you marry me?" (tạm dịch: Em đồng ý lấy anh nhé?) kèm theo 2 ô trống "Yes" và "No" để cầu hôn Wodark. Cô đã không kìm được cảm xúc, ngay lập tức điền vào ô "Yes" thay cho lời đồng ý. Ảnh: The plunge.