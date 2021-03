Ý nghĩa tựa đề phim tái khởi động thương hiệu xác sống ‘Resident Evil’

Nhan đề tác phẩm điện ảnh tái khởi động (reboot) thương hiệu “Resident Evil” là “Welcome to Raccoon City” như khẳng định tầm quan trọng của bối cảnh thành phố Raccoon.

SyfyWire đưa tin trong một hội thảo trực tuyến do South by South West và IGN tổ chức mới đây, đạo diễn Johannes Roberts đã tiết lộ nhan đề chính thức của bộ phim Resident Evil mới: Resident Evil: Welcome to Raccoon City.

Cũng tại sự kiện, Roberts đã hé lộ một vài chi tiết mới về nội dung bộ phim xác sống. Nhà làm phim cho biết tác phẩm sẽ đánh dấu một khởi đầu hoàn toàn mới của thương hiệu điện ảnh Resident Evil.

Welcome to Raccoon City có sự góp mặt của Hannah John-Kamen, Kaya Scodelario, Avan Jogia... Ảnh: Capcom.

Bộ phim mới sẽ hoàn toàn tách biệt với chùm 6 tác phẩm của ngôi sao Milla Jovovich của đạo diễn Paul W.S. Anderson trước kia. Resident Evil: Welcome to Raccoon City bám sát hoàn toàn cốt truyện của nguyên tác trò chơi điện tử, xoay quanh nguồn gốc dịch xác sống tại thành phố Raccoon.

“Chúng ta từng có một chùm phim Resident Evil, nhưng bộ phim sắp tới sẽ không liên kết với chúng. Tác phẩm mới kể một câu chuyện hoàn toàn tách biệt, bám sát cốt truyện của trò chơi điện tử và thế giới kinh dị”, Roberts trả lời Lucy O’Brien của IGN.

Việc đưa địa danh Raccoon City vào tựa phim cũng là một cách để bộ phim khẳng định nguồn gốc của mình. Thành phố thây ma là chìa khóa của series trò chơi ăn khách. Theo Roberts, Welcome to Raccoon City nhắm đến mục tiêu xây dựng bầu không khí tuyệt vọng nơi đây và biến thành phố trở thành một phần quan trọng của cốt truyện.

“Raccoon City đóng vai trò quan trọng trong phim. Tác phẩm xoay quanh một nhóm người với xuất thân khác nhau, có thể sinh ra tại đây, nhưng cũng có thể từ nơi khác đến. Họ gặp nhau trong một đêm định mệnh”, nhà làm phim giải thích.

Trong hội thảo, Roberts cũng liệt kê bộ phim The Fog (1980) của John Carpenter và tựa game Resident Evil 2 được làm mới năm 2019 là nguồn cảm hứng chính cho tác phẩm.

Theo kế hoạch, Resident Evil: Welcome to Raccoon City dự kiến ra rạp từ 3/9.