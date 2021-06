NSFW là viết tắt của Not Safe For Work (tạm dịch: Không an toàn để xem khi làm việc). Từ này dùng để cảnh báo nội dung (hình ảnh, video) bên trong không phù hợp để xem tại văn phòng hoặc nơi công cộng. Những nội dung NSFW đa phần chứa hình ảnh nhạy cảm, mang tính bạo lực hoặc khiêu dâm, có thể gây phiền phức hoặc kích động người xem. Ảnh: Dribble.