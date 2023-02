Ý nghĩa món bánh chia tay ở Hong Kong

In The Room: Tiệm bánh nơi đây được trang trí khá khác so với các tiệm bánh khác. Bánh được đặt vào những chiếc hộp vuông với màu chủ đạo là màu vàng. Trên nền vàng là các hình vẽ rất ngộ nghĩnh và đáng yêu, thích hợp cho ai muốn sự tươi mới. Ghi trên cùng của hộp là các thông điệp như: "Hẹn gặp lại", "Tạm biệt"... Một điểm thu hút nữa cho các khách hàng là các hương vị như chocolate, chanh, matcha.. Ảnh: Intheroom.