Ý nghĩa hình xăm của Selena Gomez

Selena Gomez có nhiều hình xăm với những người để lại dấu ấn quan trọng trong đời cô.

Theo People, Selena Gomez xăm hình hoa hồng lớn sau lưng từ giữa tháng 12/2021. Trước đó, siêu mẫu Cara Delevingne cũng xăm hình tương tự bên sườn phải. Vì vậy, fan cho rằng hai nghệ sĩ đã xăm hình đôi.

Giải thích trên Live with Kelly và Ryan, Gomez nói: "Hình này mang nhiều ý nghĩa. Cara hay gọi tôi là 'Rosebud' (Tạm dịch: nụ hoa hồng, người con gái đẹp) trong khi tôi cũng thích hoa hồng. Bây giờ tôi đã có một hoa hồng và tôi rất yêu nó".

Selena Gomez khoe hình xăm mới là một đóa hồng sau lưng. Ảnh: People.

Cựu ngôi sao Disney tiết lộ có nhiều hình xăm tình bạn với những người để lại dấu ấn quan trọng trong cuộc đời cô. Ngoài Delevingne, Gomez xăm hình đôi với Julie Michales - nhạc sĩ Lose You To Love Me, mẹ ruột và các người bạn khác.

Keith Scott "Bang Bang" McCurdy là người thực hiện hình xăm cho Gomez. Trên Instagram, anh đăng ảnh nữ nghệ sĩ và chú thích: "Cảm ơn bạn vì đã luôn tuyệt vời". Hình xăm của Delevingne cũng được tạo nên dưới bàn tay McCurdy.

Insider cho biết Selena Gomez đã xăm ít nhất 16 hình. Năm 2012, cô lần đầu xăm hình nốt nhạc ở cổ tay phải, với ý nghĩa xem âm nhạc là mục tiêu sống và cống hiến. "Tên tôi được đặt theo tên ca sĩ (Selena Quintanilla-Perez), và tôi cũng là ca sĩ", cô giải thích.

Gomez còn xăm chữ số La Mã LXXVI sau gáy, trên đùi phải của cô có dòng chữ "Chúa là người tiếp thêm sức mạnh cho tôi", chữ G (viết thường) trên cổ để tôn vinh chị gái Gracie, thông điệp "Yêu bản thân trước tiên" được xăm bằng tiếng Ả Rập trên lưng phải của Gomez, cùng nhiều hình xăm khác nữa.

Selena Gomez để lộ hình xăm ngày phẫu thuật ghép thận trong MV Ice Cream. Ảnh: Insider.

Khi đóng MV Ice Cream cùng BlackPink năm 2020, Gomez được nhìn thấy xăm ngày thực hiện ca ghép thận lên khuỷu tay phải. Chia sẻ trên CapitalFM, nữ ca sĩ nói không bao giờ quên được khoảnh khắc ý nghĩa đó, đồng thời dành lời tri ân Francia Raisa - người bạn đã hiến thận cho Gomez trong cuộc phẫu thuật vào mùa hè năm 2017.