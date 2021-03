Ý nghĩa hai cảnh kết của ‘WandaVision’

Tập cuối “WandaVision” mang lại nhiều cảm xúc vui, buồn cho khán giả. Cái kết đồng thời là cánh cửa mở ra tương lai cho Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

*Lưu ý: Bài viết tiết lộ nội dung loạt phim WandaVision.

Theo truyền thống của Marvel Studios, tập 9 WandaVision khép lại với hai đoạn mid và after-credits hé lộ những bước đi tiếp theo của vũ trụ điện ảnh siêu anh hùng. Cụ thể, hai đoạn phim ẩn chứa nhiều chi tiết kết nối với các phim điện ảnh sắp ra mắt trong Kỷ nguyên Anh hùng IV (Phase IV).

Ai đang chờ gặp Monica?

Đoạn mid-credits của WandaVision xoay quanh nhân vật Monica Rambeau (Teyonah Parris). Cô xuất hiện lần đầu trên màn ảnh trong Captain Marvel (2019) cùng mẹ là phi công không lực Mỹ, đồng nghiệp, và là bạn thân nhất của Carol Danvers (Brie Larson) - Maria (Lashana Lynch). Khi này, Monica mới chỉ là đứa trẻ.

Monica Rambeau gặp một người Skrull trong mid-credits của WandaVision.

Qua WandaVision, khán giả được biết Monica đã nối nghiệp mẹ, trở thành nhân viên cao cấp trong tổ chức S.W.O.R.D. - phiên bản vũ trụ của S.H.I.E.L.D. Cô cũng là một trong những nạn nhân tan biến sau cái búng tay của Thanos ở Avengers: Infinity War (2018).

Trong bốn năm Monica tan thành tro bụi, mẹ cô đã qua đời. Câu chuyện cuộc đời Monica có một sự hòa hợp nhất định với bầu không khí chung của WandaVision, bởi tác phẩm xoay quanh nỗi đau và những mất mát trong cuộc đời Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen).

Cuối tập 9, Monica được một nhân viên FBI, thực chất là người Skrull cải trang, dẫn tới rạp hát trống tại Westview. Tại đây, người Skrull tiết lộ mình được bạn cũ của mẹ Monica - một người đàn ông ẩn danh biết tin cô “bị giam lỏng” - cử tới.

Cảnh phim kết thúc ở đó, nhưng khán giả đã có đủ dữ kiện để dự đoán người đàn ông được nhắc tới có thể là Nick Fury (Samuel L. Jackson) hoặc người Skrull tên Talos (Ben Mendelsohn). Họ đều là bạn chiến đấu của Maria và Danvers trong cuộc chiến với người Kree ở Captain Marvel.

Lần xuất hiện gần nhất trong Spider-Man: Far from Home, Talos đóng giả làm Fury, còn vị thủ lĩnh của S.H.I.E.L.D. thì đang bận rộn công việc trên phi thuyền của người Skrull.

Dù cốt truyện Captain Marvel 2, cũng như sự đóng góp của người Skrull vào tương lai MCU chưa được hé lộ, khán giả biết Parris đã ký hợp đồng thủ vai Monica trong phim. Hậu truyện về Captain Marvel cũng có sự xuất hiện của Iman Vellani trong vai Ms. Marvel. Phim do Nia DaCosta làm đạo diễn và dự kiến ra mắt công chúng từ 11/11/2022.

Cuộc gặp mặt được hứa hẹn trong đoạn mid-credits của WandaVision có thể là cây cầu nối, dẫn dắt Monica tới Captain Marvel 2. Sau WandaVision, cô đã trở thành siêu anh hùng và chắc chắn gây bất ngờ cho Carol Danvers trong ngày gặp lại.

Wanda đối đầu Doctor Strange?

Cảnh after-credits của WandaVision dẫn dắt khán giả đến với Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Phần hậu truyện về nhân vật Doctor Strange có sự góp mặt của Benedict Cumberbatch và Elizabeth Olsen, do Sam Raimi làm đạo diễn.

Trong đoạn phim, khán giả được đưa tới thời điểm khá lâu sau các sự kiện trong WandaVision. Wanda đang thong thả thưởng trà giữa vùng thiên nhiên Đông Âu thì phim đột ngột chuyển cảnh, cho thấy nhân vật, trong bộ đồ Scarlet Witch, nghiền ngẫm Darkhold.

Vai trò chính - tà của Scarlet Witch trong MCU đang bị thử thách.

Darkhold là cuốn sách quỷ chứa đựng những câu thần chú độc địa nhất do ác thần Chthon tạo ra. Nó dự báo sự xuất hiên của “Phù thủy đỏ”, một nhân vật quyền năng được rèn giũa thay vì sinh ra. Agatha Harkness (Kathryn Hahn) cũng từng cảnh báo Wanda năng lực của cô “vượt xa sức mạnh của Phù thủy tối thượng” - một tên gọi khác dành của Doctor Strange (Benedict Cumberbatch).

Nói ngắn gọn, Scarlet Witch mạnh hơn Doctor Strange. Bằng việc nghiên cứu Darkhold, sức mạnh và tầm hiểu biết của cô sẽ được trau dồi. Vấn đề chỉ là nữ phù thủy sẽ dùng sức mạnh khổng lồ ấy vào mục đích tốt hay xấu.

Cảnh phim cũng hé lộ mâu thuẫn tiềm tàng khi Doctor Strange, vị phù thủy chính tà phân minh và sống đầy nguyên tắc, phải đương đầu với loạt vấn đề nảy sinh sau khi Scarlet Witch đọc và làm theo Darkhold.

Không chỉ vậy, trong đoạn phim, khán giả còn nghe thấy tiếng con trai Wanda kêu cứu mẹ. Rất có thể sau khi nghiên cứu cuốn sách cấm, nữ phù thủy đã tìm thấy cánh cửa dẫn đến đa vũ trụ. Và ở một nhánh thực tại nào đó, cô phát hiện ra phiên bản khác của mình và Vision đã có với nhau những đứa con thực sự.

Để tô đậm mối liên kết với Doctor Strange 2, đoạn phim được lồng bản nhạc chủ đề của bộ phim Doctor Strange (2016) do Michael Giacchino sáng tác.

Khi thông tin Elizabeth Olsen sẽ xuất hiện trong Doctor Strange and the Multiverse of Madness được công bố, khán giả đặt giả thiết Scarlet Witch sẽ trở thành đồng minh của Stephen Strange. Tuy nhiên, với các diễn biến mới trong WandaVision, cánh cửa để cô trở thành phản diện đã mở hé.

Nếu Scarlet Witch bị sức mạnh mới nuốt chửng, mở cánh cửa dẫn tới đa vũ trụ và bắt đầu tàn phá, nhiệm vụ của Doctor Strange sẽ là ngăn chặn người đồng đội cũ và đưa các thế giới trở về đúng trật tự. Đó là giả thiết tiềm năng thứ hai có thể rút ra từ nội dung cảnh after-credits của WandaVision.