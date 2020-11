Ý nghĩa đằng sau tên của con cái nhà Trump

Tên gọi Tiffany Trump, người con gái còn lại của ông Donald Trump, lại gắn với kỷ niệm một thương vụ thành công của cha mình. Cô gái 26 tuổi được đặt tên theo thương hiệu trang sức xa xỉ Tiffany & Co. Nhãn hàng này có một cửa hàng nằm ngay cạnh tòa Trump Tower tại đại lộ Fifth Avenue, khu Manhattan (New York, Mỹ). Ảnh: NY Post.