Ý nghĩa của 12 con giáp

Theo truyền thuyết, một vị vua của triều đại nhà Hán đã tổ chức cuộc đua cho muôn thú. Trong đó, chỉ 12 con vật về đích sớm nhất giành chiến thắng và được chọn là 12 con giáp.

Thứ tự của chúng được xác định dựa trên kết quả, đó là Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi.

Theo âm lịch, 2023 là năm Quý Mão, được đại diện bởi con mèo (Việt Nam) hoặc thỏ (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản). Loài vật đứng thứ 4 trong 12 con giáp này được coi là biểu tượng của sự trường thọ, hòa bình và thịnh vượng. Do đó, 2023 là năm của hy vọng.

Người tuổi Mão thường thận trọng, hóm hỉnh, nhanh trí, khéo léo. Họ ghét xung đột dưới mọi hình thức, luôn muốn thu hút sự chú ý từ xung quanh và là đối tác tuyệt vời trong các mối quan hệ.

Thìn, con giáp xếp thứ 5, tượng trưng cho quyền lực, sự cao quý, danh dự, may mắn và thành công. Rồng cũng được coi là thủ lĩnh vĩ đại, theo Lifestyle Asia.

Thìn là một trong số con giáp được yêu thích nhất. Do đó, rất nhiều trẻ em được chọn sinh vào năm rồng.

Trong văn hóa truyền thống Trung Quốc, rồng được mô tả là loài rắn lớn nhất. Do đó, rắn được tin là “rồng nhỏ”.

Người tuổi Tỵ thường điềm tĩnh, có trực giác nhạy bén và thể hiện sự thông minh, khôn ngoan, sáng tạo. Họ có thể ấm áp và cởi mở, nhưng cũng có thể lạnh lùng, bí ẩn.

Người cầm tinh con giáp này rất sôi nổi, năng động và tràn đầy năng lượng. Họ hiếm khi từ bỏ cuộc phiêu lưu nào vì bản tính ưa trải nghiệm và thích được đám đông vây quanh.

Người tuổi Ngọ có thể “truyền lửa” cho mọi người, nhưng đôi khi lại gây khó chịu với những ý kiến có phần áp đặt của mình. Họ cũng được cho là tinh ranh hơn thông minh.

Nhiều bậc cha mẹ mong muốn sinh con vào năm Thìn với hy vọng con có cuộc sống may mắn và thành công. Ảnh: Freepik.

Người sinh năm Mùi thường được mô tả là hiền lành, nhã nhặn, nhút nhát, kiên định, cảm thông, thân thiện, giàu lòng nhân ái và công bằng.

Đừng lầm tưởng tính khí ôn hòa, trái tim nhân hậu của họ là sự dễ dãi bởi họ coi trọng sự độc lập và ghét thỏa hiệp.

Theo các nhà chiêm tinh học, khỉ là loài vật sắc sảo, thông minh nhưng nghịch ngợm. Người tuổi Thân được cho là có tính cách lôi cuốn pha nét tinh nghịch. Họ học hỏi nhanh và cũng là những kẻ cơ hội.

Người sinh năm Thân có khả năng lãnh đạo bẩm sinh và rất giỏi trong việc giải quyết vấn đề. Họ có xu hướng tìm kiếm cơ hội mới và thú vị.

Người tuổi Dậu tinh ý, chăm chỉ, tháo vát, dũng cảm và tài năng. Họ rất tự tin vào bản thân.

Người cầm tinh con giáp này linh hoạt và kiên cường, đặc biệt trong những tình huống không thoải mái. Họ thích mọi thứ phải hoàn hảo và bị ràng buộc bởi nghĩa vụ, niềm kiêu hãnh.

Chó là loài vật trung thành, sẵn sàng làm mọi thứ cho người mà chúng xem là quan trọng nhất. Đây cũng là phẩm chất nổi bật của người sinh năm Tuất.

Bên cạnh đó, họ thật thà, hòa nhã, tốt bụng, thận trọng, vị tha, cống hiến, thích làm những gì mọi người kỳ vọng ở mình và tôn trọng các cam kết.

Giao tiếp là điều mà người tuổi Tuất không giỏi. Họ có thể cảm thấy khó bày tỏ suy nghĩ của mình với người khác.

Lợn là biểu tượng của sự giàu có, hạnh phúc, trung thực và thực tế. Nhiều hũ tiền được làm hình con vật này vì con người tin rằng điều đó sẽ mang lại may mắn về tài chính.

Người tuổi Hợi tốt bụng, siêng năng, từ bi và độ lượng, nhưng cũng dễ bị lừa. Họ thường không đối đầu ai song không né tránh một cuộc chiến nếu tin rằng là mình đúng.

Con giáp Hợi gắn liền với sự may mắn về tiền bạc. Ảnh: Freepik.

Chuột đứng đầu trong 12 con giáp và theo truyền thuyết, nó thắng cuộc đua của muôn thú vì “nhanh trí” nhờ trâu chở qua sông rồi nhảy xuống trước để về đích.

Trong khi tháo vát và thông minh, người tuổi Tý được cho là thiếu can đảm. Họ có trí tưởng tượng phong phú và khả năng quan sát nhạy bén nên có thể tận dụng tốt các cơ hội khác nhau.

Người cầm tinh con giáp này cũng hướng về gia đình và tiết kiệm. Họ khéo léo thích nghi với mọi tình huống.

Sửu được cho là con giáp khỏe nhất và được mệnh danh là “quý nhân phù trợ”.

Kiên định, bền bỉ và chăm chỉ, người tuổi Sửu coi trọng sự chính trực hơn mọi thứ khác. Họ luôn trung thành và đáng tin cậy.

Người sinh năm Sửu có thể bị coi thường do những phẩm chất kể trên và đôi khi cảm thấy bị gạt sang một bên. Tuy nhiên, họ luôn tiến lên và cuối cùng được đền đáp.

Hổ được mệnh danh là “vua của muôn loài” và tượng trưng cho sức mạnh, lòng dũng cảm.

Đam mê và tràn đầy năng lượng, người tuổi Dần rất bốc đồng, ưa mạo hiểm. Tính cách uy nghiêm cũng phản ánh cái tôi rất lớn. Họ không ngại phạm sai lầm và thử những điều mới mẻ.

