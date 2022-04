Ý nghĩa chữ 'ten' trong tên tân HLV Man United

Chữ "ten" trong tên tân HLV trưởng MU, Erik ten Hag, không có nghĩa "số 10" như trong tiếng Anh.

Tiền tố này trong tiếng Hà Lan nghĩa là "ở/tại" ("at the" trong tiếng Anh). Erik ten Hag có nghĩa "anh Erik ở Hag" (Erik at the Hag). Chữ "Hag" là tên họ, có thể đặt theo tên làng hoặc tên vùng đất nơi họ tộc của tân HLV Man United lớn lên.

Khi viết đầy đủ tên Erik ten Hag, tiền tố "ten" phải viết thường, nhưng nếu chỉ viết Ten Hag, người viết phải viết hoa tiền tố.

MU bổ nhiệm Erik ten Hag sau khi trắng tay trong mùa giải 2021/22. Ảnh: MU.

Hơn 20.000 tên họ ở Hà Lan có chứa tiền tố dưới dạng giới từ hoặc mạo từ. Tiền tố "ten" không phổ biến lắm tại Hà Lan khi xuất hiện trong 1,1% tên họ người ở quốc gia này. Tiền tố phổ biến nhất ở xứ sở hoa tulip là "Van", nghĩa là "đến từ" ("from the" trong tiếng Anh) khi xuất hiện trong 45% tên họ có tiền tố. Những tiền tố khác phổ biến là "van de, van der, de".

Ở cấp độ bóng đá, "van" cũng là tiền tố xuất hiện nhiều nhất các danh thủ bóng đá lẫy lừng: Marco van Basten, Edwin van der Sar, Robin van Persie, Rafael van der Vaart, Virgil van Dijk.

Không có nhiều danh thủ hoặc HLV bóng đá Hà Lan có tiền tố "ten" trong tên như tân HLV MU. Người nổi tiếng nhất có tên này là Henk ten Cate, trợ lý của HLV Frank Rijkaard trong giai đoạn 2003-06.

Điều thú vị ở Hà Lan: Một anh họ A lấy cô họ B (ví dụ anh Marco van Basten lấy cô Rachel Greene), thì cô Rachel sẽ không phải đổi họ trên lý lịch/hộ chiếu thành Rachel van Basten. Người ta có thể gọi/viết tên cô này là Rachel Greene-Basten hoặc Rachel Basten-Greene tùy ý.

Chiều 21/4 (giờ Hà Nội), HLV Erik ten Hag được bổ nhiệm thành HLV trưởng "Quỷ đỏ" theo hợp đồng có thời hạn hết tháng 6/2025, kèm theo tùy chọn gia hạn thêm một năm.

Ten Hag là HLV người Hà Lan thứ hai trong lịch sử MU, sau Louis van Gaal.