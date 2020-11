Ý nghĩa bài hát ông Biden chọn để phát ngay sau khi đắc cử

We Take Care of Our Own cũng là bài hát chủ đề cho chiến dịch tranh cử của ông Barack Obama và ông Joe Biden năm 2012. Nhạc sĩ Bruce Springsteen là nghệ sĩ công khai ủng hộ ông Joe Biden và từng thực hiện một video tuyên truyền giúp ứng viên đảng Dân chủ. Theo nhà âm nhạc học của Pandora, Nolan Gasser, We Take Care of Our Own chính là lời khẳng định mạnh mẽ của một Joe Biden "cứng rắn, kiên quyết, táo bạo, yêu nước và không bao giờ từ bỏ người dân Mỹ".