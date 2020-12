Ý kiến người dùng về thiết kế và giá bán của Honda City 2021

Người dùng đánh giá cao thiết kế nội/ngoại thất của Honda City 2021. Bên cạnh đó, giá bán cao nhất phân khúc và cắt bớt trang bị là điều được nhắc tới.

Honda Việt Nam vừa chính thức cho ra mắt mẫu sedan hạng B - Honda City 2021. Trước khi được trình làng tại Việt Nam, thế hệ thứ 5 của mẫu xe này đã xuất hiện tại các thị trường láng giềng như Thái Lan và Malaysia.

Honda City 2021 đã được ra mắt tại Việt Nam, giá bán 529-599 triệu đồng.

So với thế hệ "tiền nhiệm", Honda City 2021 có sự thay đổi lớn trong thiết kế, nhã nhặn hơn. Chiều dài x rộng x cao của mẫu xe này lần lượt là 4.549 x 1.748 x 1.467 mm. Kích thước này dài hơn, rộng hơn và thấp hơn so với đời trước. Điều này giúp Honda City 2021 trở thành mẫu xe có kích thước to lớn nhất trong nhóm sedan hạng B.

Sau khi mẫu xe mới của Honda được ra mắt, người dùng có nhiều ý kiến trái chiều về thiết kế lẫn giá bán của xe.

"Honda City thế hệ mới dài hơn Hyundai Accent 109 mm, trục cơ sở bằng nhau nhưng nhìn to hơn. Người dùng Việt Nam hiện tại thích xe rộng rãi và dài, điều này là điểm mạnh của Honda City mới. Nhưng xét trong phân khúc, giá bán chênh nhau 10 triệu đã khiến người dùng suy ngẫm, trong khi thế hệ mới của Honda City có giá cao hơn đối thủ 40-50 triệu đồng thì việc có thể cạnh tranh hay không còn là dấu hỏi", anh Hoàng Đạt, người dùng Honda City chia sẻ với Zing.

Nhiều người dùng đánh giá cao thiết kế và nội thất của xe.

Honda City 2021 được lắp ráp trong nước và phân phối với 3 phiên bản G, L và RS, giá bán lần lượt 529, 569 và 599 triệu đồng. Để có được màu sơn đỏ ngoại thất, người dùng phải bỏ thêm số tiền 5 triệu đồng. Mức giá cho phiên bản City thấp nhất và cao nhất không khác biệt đời trước.

Phiên bản City L 2021 đắt hơn 10 triệu đồng so với bản City 1.5 G cũ, không có lẫy chuyển số sau vô lăng và cruise control.

"Với việc cắt trang bị và giá bán 569 triệu đồng thì tôi thấy bản Honda City L đắt", tài khoản Chung Nguyen bình luận trên một hội nhóm Facebook về Honda City. Đồng quan điểm, tài khoản Nam Cao chia sẻ: "Việc cắt trang bị trên bản L như cruise control và lẫy chuyển số là điều gây đáng tiếc".

Người dùng Nguyễn Quang Huy bình luận: "Màn hình LCD trên đồng hồ của Honda City mới có nhiều chi tiết nhìn rối mắt quá. Như bản cũ nhìn thoáng và thanh thoát hơn".

Giá bán cao hơn và cắt bớt trang bị trên bản City L cũng là điều khiến người tiếc nuối.

Bên cạnh những lời khen, nhiều người cũng cảm thấy hài lòng với thiết kế mới và giá bán của Honda City 2021. "Giá quá tốt cho một mẫu xe hoàn toàn mới với thiết kế 5-6 năm vẫn không lỗi thời", tài khoản Trang Trung bình luận trên hội nhóm người dùng Honda City.

"Theo quan điểm cá nhân, ngoại hình của Honda City 2021 không đẹp bằng thế hệ trước, nhưng vô lăng và màn hình mới nhìn khá hài lòng", tài khoản Hà Huy Hiếu chia sẻ.

Tại thị trường Việt Nam, phiên bản Honda City RS 2021 sử dụng động cơ 1.5L DOHC i-VTEC 4 xy-lanh thẳng hàng giống 2 bản còn lại, động cơ này có công suất 119 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145 Nm, đi kèm hộp số CVT. Trong khi tại Thái Lan, phiên bản này được trang bị động cơ 1.0L tăng áp, công suất 122 mã lực và mô-men xoắn 173 Nm. Điều này khiến một số người dùng cảm thấy hụt hẫng.

"Bản G 2021 ngoại hình không bằng bản 2019. Bản L thì không có cải tiến gì đáng kể so với bản CVT trước đây. Còn bản RS thì cũng giống bản Top 2020. Nhìn chung không có đột phá gì nhiều", tài khoản Hải Giang nhận xét.

Nhìn chung, sự đổi mới của Honda City 2021 vẫn được nhiều người đón nhận, thiết kế nội thất hiện đại và rộng rãi hơn đời trước là ưu điểm của mẫu xe này. Tuy nhiên, giá bán của xe cao nhất phân khúc là điều khiến người dùng băn khoăn.

Với giá niêm yết 529-599 triệu đồng, Honda City 2021 tiếp tục là mẫu xe có giá đắt nhất phân khúc sedan hạng B. Đối thủ của mẫu xe này là Kia Soluto (369-469 triệu đồng), Mitsubishi Attrage (375-460 triệu đồng), Suzuki Ciaz (529 triệu đồng), Toyota Vios (470-570 triệu đồng), Hyundai Accent (426,1-542,1 triệu đồng) và Mazda2 (479-599 triệu đồng).