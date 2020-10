Ý kiến ngược chiều về biện pháp cắt điện, nước để cưỡng chế vi phạm

Bên cạnh các ý kiến đề nghị bổ sung biện pháp cưỡng chế cắt điện, nước với công trình vi phạm, nhiều đại biểu phản bác và cho rằng thiếu tính nhân văn.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính được Quốc hội thảo luận trực tuyến sáng 22/10. Việc bổ sung biện pháp cưỡng chế về ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước nhận được nhiều ý kiến tranh luận.

Đại diện cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết nhiều ý kiến đề nghị không bổ sung biện pháp cưỡng chế “ngừng cung cấp các dịch vụ điện, nước”. Vì điện, nước là nhu cầu thiết yếu của cá nhân, tổ chức, nếu áp dụng biện pháp này sẽ tác động tiêu cực không chỉ đến cá nhân, tổ chức vi phạm mà còn có thể ảnh hưởng đến cá nhân, tổ chức khác.

Hơn nữa, việc áp dụng biện pháp này là can thiệp sâu vào quan hệ dân sự.

Một số ý kiến khác cho rằng việc bổ sung biện pháp cưỡng chế này là cần thiết, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn nhằm buộc cá nhân, tổ chức đã bị xử phạt vi phạm hành chính phải chấm dứt hành vi vi phạm.

Do còn có ý kiến khác nhau, ông Tùng cho biết dự thảo luật thể hiện 2 phương án để xin ý kiến đại biểu Quốc hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng. Ảnh: Quốc hội.

Thể hiện thái độ nghiêm khắc của Nhà nước

Ủng hộ phương án bổ sung biện pháp cắt điện, nước với công trình vi phạm, đại biểu Bùi Quốc Phòng (Thái Bình) cho rằng quy định như vậy sẽ đảm bảo trật tự, kỷ cương quản lý hành chính Nhà nước, kiên quyết ngăn chặn hành vi vi phạm, đồng thời cũng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức có liên quan.

Nữ đại biểu tỉnh Long An Phan Thị Mỹ Dung nêu thực tế thời gian qua, các doanh nghiệp, cá nhân có nhiều vi phạm xây dựng không phép, sai phép, sai quy hoạch, dù đã bị cơ quan có thẩm quyền phát hiện, lập biên bản vi phạm và đình chỉ thi công vẫn cố tình chống đối.

“Lập biên bản thì cứ lập, làm thì cứ làm, khi lực lượng đến thì họ ngừng, đi thì họ lại làm, thậm chí tạm giữ máy móc, thiết bị thi công thì họ lại mang cái khác đến. Chưa kể họ nghĩ phạt cho tồn tại nên cứ tiếp tục”, đại biểu nêu thực tế.

Theo nữ đại biểu, nếu không có giải pháp hữu hiệu buộc phải dừng ngay hoạt động, hành vi vi phạm vẫn tiếp tục. Do đó, chỉ có ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước thì mới buộc dừng ngay các hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Hơn nữa, bà Dung đánh giá đây là biện pháp hữu hiệu, giảm rất nhiều áp lực về nhân lực, tài lực trong việc tổ chức thi hành.

Chung quan điểm, đại biểu Tô văn Tám (Kon Tum) nhận định biện pháp cưỡng chế cho thấy thái độ nghiêm khắc của Nhà nước. Song, ông lưu ý việc này phải được làm thận trọng và chỉ trong một số lĩnh vực.

Đưa cái khó cho người dân

Tranh luận với các lập luận trên, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu (nguyên Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An) đưa ra nhiều lý do không đồng tình.

“Tôi cam đoan với Quốc hội là không có một vụ vi phạm hành chính nào chính quyền ngăn chặn quyết liệt mà không thành công. Chúng ta chỉ có thể bỏ qua, thờ ơ rồi làm không đến nơi đến chốn thì nó mới tồn tại”, ông Cầu quả quyết.

Theo ông, nếu làm quyết liệt, không một doanh nghiệp, cá nhân nào có thể chống lại các quyết định của cơ quan Nhà nước. Các biện pháp của pháp luật hiện hành đã có thừa.

Theo đại biểu Nguyễn Hữu Cầu, nếu làm quyết liệt, không một doanh nghiệp, cá nhân nào có thể chống lại các quyết định của cơ quan Nhà nước. Ảnh: Hoàng Hà.

Theo phân tích của ông, việc cắt điện, nước sẽ gây hệ quả cho một loạt người có liên quan chứ không chỉ với cá nhân vi phạm.

“Cắt như thế thì tính nhân đạo của chúng ta không còn, tôi đề nghị không nên tạo điều kiện thuận lợi quá cho cơ quan hành pháp khi thực hiện mà chưa hết trách nhiệm của mình”, ông Cầu nhắc lại.

Chung quan điểm, đại biểu Ma Thị Thúy (Tuyên Quang) đánh giá việc bổ sung biện pháp cưỡng chế này không thể hiện tính nhân văn và chưa thuyết phục, tính khả thi không cao và trái với nguyên tắc tự thỏa thuận, tự chịu trách nhiệm quy định trong Bộ luật Dân sự.

Bên cạnh đó, nó còn thể hiện sự thiếu hiệu quả của cơ quan quản lý Nhà nước và hiệu lực của các quy định pháp luật.

Đại biểu Phan Thái Bình (Quảng Nam) nói biện pháp đó nếu thực thi sẽ ảnh hưởng đến hợp đồng dân sự giữa các bên đã ký kết. Theo ông, giải pháp kiểu này là “đưa cái khó cho người người dân”, đồng thời tạo thuận lợi cho cơ quan Nhà nước. Vì vậy, ông đề nghị không nên bổ sung vào luật.