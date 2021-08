Xuyên tạc việc ưu tiên tiêm vaccine, Facebooker bị phạt 5 triệu

Đăng tin bịa đặt về việc tiêm vaccine và xúc phạm lực lượng chống dịch, Facebooker ở Đồng Tháp bị cơ quan chức năng xử phạt 5 triệu đồng.

Ngày 18/8, Công an huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, cho biết đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Sở Thông tin và Truyền thông tống đạt quyết định xử phạt hành chính N.V.T. (33 tuổi, ở xã Tân Thạnh) 5 triệu đồng do cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật.

Theo cảnh sát, ngày 10/8, T. đăng bài viết trên Facebook cá nhân có nội dung bịa đặt, xuyên tạc việc ưu tiên tiêm vaccine và xúc phạm lực lượng làm công tác phòng chống dịch bệnh.

Theo nhà chức trách, nội dung bài viết này sai sự thật, gây hiểu lầm cho người dân về công tác phòng chống dịch. Khi được mời đến làm việc, T. thừa nhận hành vi vi phạm.

T. bị xử phạt hành chính với số tiền 5 triệu đồng. Ảnh: Công an Đồng Tháp.

Cùng về hành vi trên, cơ quan chức năng địa phương vừa tống đạt quyết định xử phạt hành chính Đ.H.N. (26 tuổi, ở xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) số tiền 7,5 triệu đồng.

Nhà chức trách cho biết N. đã sử dụng tài khoản Facebook đăng bài viết bịa đặt về việc chợ Vàm Đinh ở xã Long Hưng B đóng cửa do dịch bệnh.

Bài viết này thu hút nhiều người xem, gây lo lắng trong nhân dân. Quá trình làm việc, N. đã thừa nhận hành vi vi phạm, cam kết không tái phạm.